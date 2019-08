Zeballos sobre una supuesta renuncia de Del Solar: “No hay nada de eso”

Todo se debería a falsos rumores. El titular de Justicia, Vicente Zeballos, aclaró en Radio Nacional que el primer ministro, Salvador del Solar, no está evaluando renunciar a su cargo, ni tampoco ningún otro miembro del Ejecutivo.

“No. Hace buen tiempo existen unos corrillos de comentarios de que renunció el premier, que salen dos o tres ministros; no hay nada de eso. Hemos tenido una sesión de gabinete el día miércoles, muy auspiciosa, y de eso no hay nada en ciernes”, explicó Vicente Zeballos.

Asimismo, se refirió a la propuesta formulada por el Ejecutivo al Congreso de adelantar las elecciones generales de 2020. Sostuvo que espera que el Parlamento la revise y apruebe en septiembre para que se pueda llegar a un referéndum a fines de año sin problemas.

“La propia actividad del Congreso va a ser a partir en septiembre si no me equivoco [...] Cuando presentamos el proyecto y los sostuvimos ante la ciudadanía, hablamos de un cronograma electoral, y dentro de él la primera fase (la de presentación, deliberación y aprobación de la propuesta) se debía ver entre agosto y septiembre. Esperamos que a más tardar, a fines de septiembre, se apruebe para poder llegar con el tiempo necesario para el referéndum”, declaró.

Por otro lado, también habló sobre la disposición del INPE de retirarle su mascota al encarcelado Antauro Humala.

Al ser consultado sobre si esa medida se debía a que el hermano del expresidente Ollanta Humala será trasladado al penal de Challapalca, Vicente Zeballos manifestó que están prohibidas las mascotas y que no tiene conocimiento de ningún traslado a la cárcel de Tacna.

“Las requisas son usuales en los centros penitenciarios. Con cierta regularidad se planifican (ellas). Existe una norma prohibitiva al respecto y no es que esté direccionada contra una persona en particular, sino es para todos, eso se debe a una cuestión elemental: un tema de salubridad”, apuntó.

“No se puede dar excepciones, el tratamiento es igual para todos, pero varía de acuerdo al régimen en el que está sometido cada interno. En el tema de traslado a Challapalca, lo he leído en algunos medios de comunicación,pero la información que se tiene del INPE no hay ninguna determinación a ese respecto; me llama la atención cómo los medios se adelantan a informar sobre una decisión que no se ha tomado”, finalizó.