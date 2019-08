Bartra y Mantilla viajaron a Argentina con dinero del Congreso

Por: Angela Ccanto

Los congresistas fujimoristas Rosa Bartra y Mario Mantilla realizaron un viaje a la Argentina con una estancia de cuatro días, desde el jueves 8 al domingo 11 de agosto, con motivo de “observar” las elecciones primarias, obligatorias y simultaneas que se realizaron en dicho país previo a las elecciones generales.

En el acta de sesión de la Mesa Directiva del Congreso del pasado 7 de agosto, es decir, un día antes que se realice el viaje de ambos parlamentarios, se aprobó pagar parte de los gastos por los cuatro días de viaje de los congresistas.

La invitación a Rosa Bartra y Mario Mantilla no los realizó la Cámara Nacional Electoral de Argentina que es la institución responsable de los comicios electorales, sino fueron invitados por un ente privado llamado Transparencia Electoral sede Perú. Esta ONG se dedica a promover la conciliación de las instituciones y la transparencia de sufragios.

Consultados al respecto, desde la organización civil Transparencia de Perú descartó cualquier vínculo con aquel grupo que invitó a los legisladores de Fuerza Popular para el viaje.

Jorge Márquez es el director ejecutivo de Transparencia Electoral en Perú y declaró a La República que “sabíamos que ella era la presidenta de la Comisión de Constitución y decidimos que era la idónea para viajar. No tuvimos más tiempo para invitar a más congresistas, por ello solo invitamos a Rosa Bartra y Mario Mantilla”. Además aclaró que las actividades desarrolladas por los visitantes no estaban incluidas en el programa electoral de la Cámara Nacional Electoral. “Nuestra visita fue de manera independiente en la que nos reunimos con autoridades, pero no como parte del programa oficial”, agregó Márquez.

Por otro lado, la Mesa Directiva del Congreso autorizó el pasado 5 de agosto a la congresista Ana María Choquehuanca un viaje con todos los gastos pagados a Surinam para participar en el 4° Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático. Una semana después de aquel viaje, Choquehuanca renunció a la bancada Peruanos por el Kambio.