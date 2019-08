Velásquez: Decisión tomada por el plenario del Apra “no es vinculante” a la bancada

El congresista Mauricio Mulder había anunciado que iba a promover una moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Recibió el apoyo del Apra en el Plenario Nacional, pero su colega Javier Velásquez Quesquén ha señalado que las decisiones tomadas en este evento del partido no señalan la línea política de la bancada.

Para RPP, Velásquez Quesquén –quien se ha mostrado contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para adelantar las elecciones–, sostuvo que tratar ambos temas implican la conspiración de las bases de una democracia.

PUEDES VER Partido Aprista aprobó respaldar la propuesta de vacancia presidencial, según Mulder

“Los plenarios, de acuerdo al estatuto del partido, no están en condiciones de señalar la línea política de la bancada parlamentaria”, expresó Javier Velásquez Quesquén. “Hablar de vacancias, renuncias, adelantar elecciones es conspirar contra las bases mismas de una democracia que se sustenta en un Estado de derecho”, añadió.

“Aprecio a Mauricio (Mulder), pero en este tema no estoy de acuerdo. Creo que tampoco lo están Jorge (del Castillo) ni Luciana León. En la bancada no hemos(lo) hemos discutido porque esta es una situación que no resuelve problemas. Además, la Constitución dice que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. He sido presidente de la dirección política y nunca la autorización o la línea política ha venido del plenario”, indicó Velásquez.

Javier Velásquez consideró que se habla de la vacancia y del adelanto de elecciones debido a que hay extremos que “están haciendo aparecer este castillo de fuegos artificiales, en el sentido de que es una crisis política. Creo que nos estamos prestando a un juego que le va a generar un precedente nefasto al país”.

Según Mauricio Mulder, la vacancia presidencial que promovería se debe a los audios de la reunión que sostuvo Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa por el proyecto minero Tía María.