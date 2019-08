Tola a Heresi: “Lamento que crea que una conciencia se compra con un cargo”

El periodista y escritor Raúl Tola lamentó esta mañana que el legislador de Contigo Salvador Heresi “crea que una conciencia se compra con un cargo”, luego que el parlamentario mencionara que lo apoyó a postular a un cargo en la embajada de Perú en España.

¿La razón? En la columna de opinión de Tola Pedraglio, que fue publicada en la edición de este sábado en La República, consideró que la bancada Peruanos por el Kambio que inició sus en 2016 fue “un puñado de individuos unidos por la oportunidad de obtener algún provecho personal”, y que las renuncias de sus miembros, entre los que mencionó a Heresi, fueron “patéticas”.

“Sus efectos más devastadores han ocurrido en el Congreso, con una bancada que se reveló como un puñado de individuos sin ningún proyecto común, unidos por la oportunidad de obtener algún provecho personal. Con nombres como Juan Sheput, Salvador Heresi, Gilbert Violeta o Roberto Vieira, su descomposición ha sido tan patética como lógica”, escribió Tola.

Ante ello, a través de su cuenta de Twitter, el congresista cuestionó al escritor por su texto, tras recordarle que lo apoyó a postular a un cargo en la embajada de Perú en España.

“Raúl Tola: Siempre te he leído con aprecio. Te apoyé cuando quisiste ser Agregado Cultural de Embajada de Perú en España en el gobierno de PPK [Pedro Pablo Kuczynski], pero veo que no das la talla. Ahora solo representas a un interés político más. Te pregunto ¿a quién le ganaste?”, reza el tweet del miembro de Cambio 21.

A raíz de esta publicación, Raúl Tola, por el mismo medio, lamentó lo escrito por el legislador, a quien manifestó apenas conocerlo y no deberle.

“1. A usted nunca le he debido nada. Apenas lo conozco. 2. Solo hablé del nombramiento con funcionarios de RR.EE. [Relaciones Exteriores]. Pruebe lo contrario. 3. Lamento que crea que una conciencia se compra con un cargo. Esa forma mafiosa de entender la política corrobora lo dicho en el artículo”, respondió.

Finalmente, Salvador Heresi replicó que lo escrito por el periodista fue un “insulto”, mas no demostró lo expresado en su primer tweet.

“Claro que no me debe nada, porque usted no es nadie. Lo único que le debemos es una disculpa por haber invertido tanto en escuela privada y haberlo tenido como resultado. No gane publicidad en base a insultar a gente que ha sido electa con el voto popular”, finalizó.