Gobernador de Arequipa a Southern: no le tengo miedo, actúo en base al Estado de derecho

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, calificó como un acto de hostigamiento las palabras del presidente ejecutivo de Southern, Óscar González Rocha, quien señaló que enjuiciaría a la autoridad porque anuló a la minera una servidumbre de 49 hectáreas, que sería utilizada en el proyecto Tía María.

“Es una forma de hostigar, pero no le tengo miedo, yo actúo en base al estado de derecho”, señaló Cáceres. Añadió que recibe amenazas telefónicas. “Actualmente me hostigan, recibo amenazas por teléfono, no sé si serán los de la Southern”, señaló el gobernador.

Sobre las intenciones de Gonzáles Rocha de insistir con Tía María, dijo que era comprensible, pues Southern tiene sus propios intereses.

Defiende nulidad

El asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Walter Paz, desestimó los argumentos de González Rocha, quien sostuvo que vulneraron los derechos de Southern porque el GRA no notificó del proceso de anulación de la servidumbre (concedida por la gestión anterior).

Para Paz, el GRA solo debía notificarles si actuaban de oficio, pero en este caso, resolvieron una apelación presentada por otra parte, la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, de la provincia de Islay.

El asesor regional se mostró confiado de ganar los futuros juicios que entablaría Southern en contra de la entidad regional.