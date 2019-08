Áncash: alcalde aclara que nunca escondió en su casa a exburgomaestre del Santa

El alcalde del distrito de Nepeña, en la región Áncash, Pedro Carranza López, aclaró que nunca escondió en su vivienda a la exburgomaestre de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García, sentenciada a cuatro años de cárcel por el caso Semáforos Inteligentes y cuyo nombre figura en la lista de “Los Más Buscados” del Ministerio del Interior.

“Conozco a Victoria Espinoza, pertenecemos a la misma agrupación política Río Santa Caudaloso, pero nunca la escondí en mi casa. Yo lamento que ella esté pasando estos problemas con la justicia, pero exijo que no se me involucre en hechos en los cuales yo y mi familia no tenemos absolutamente nada que ver”, pronunció.

También lamentó que los policías y el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbes, hayan allanado su inmueble, ubicado en el jirón Guillermo Campos manzana I lote 4 en el distrito de Nepeña.

“Nepeña es un distrito apacible, muy tranquilo y ver más de 50 a 60 policías alarmó a mis vecinos. Lo peor que por un simple dicho allanaron mi casa, donde estuvieron mi esposa y mi hija. Ellas no me comunicaron hasta que culminó toda la diligencia porque yo me encontraba en Chimbote, en una clínica por una situación de salud, pero dieron todas las facilidades para que revisen mi propiedad y no hallaron nada irregular, pero la presencia de Victoria Espinoza”, añadió.

El allanamiento con orden de desarraje a la vivienda de Pedro Carranza fue autorizada por el juez Jhon Bernardino Pillaca, en base a un informe reservado emitido por personal policial que señaló tener indicios que Victoria Espinoza se escondía en dicho inmueble.

Cabe indicar que Victoria Espinoza es también como reo contumaz en el juicio oral por el caso Nehalem, en el que deberá responder a un pedido similar de cuatro años de prisión efectiva por el presunto delito de colusión.