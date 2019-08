Ana María Choquehuanca: “Le dije (al presidente) que sí quería retirarme de PPK”

Por: Diego Quispe Sánchez

El último miércoles, la legisladora Ana María Choquehuanca se desligó de la bancada PPK. En esta entrevista, la exoficialista cuenta que antes de tomar su decisión conversó con el presidente Martín Vizcarra. Además, se pronunció en contra de que la congresista Yesenia Ponce se incorpore al oficialismo.

PUEDES VER PPK reducido al mínimo tras salidas de Aráoz, Bruce y Choquehuanca

Sus colegas que también renunciaron al oficialismo, Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, se pronunciaron en contra del adelanto de elecciones, ¿comparte esa posición política?

Voy a ir en la línea del gobierno. Eso significa que la salida constitucional de lo que el presidente Martín Vizcarra está proponiendo al Congreso es la más viable. Presentó un proyecto de ley que tenemos que analizarlo y discutirlo.

¿Es un proyecto tardío? Tomando en cuenta que faltan dos años para que este Congreso se vaya.

Esta propuesta no debió haberse dado si nosotros (en el Congreso) hubiéramos estado en articulación con el Ejecutivo.

El vocero alterno de PPK, Sergio Dávila, calificó su disidencia como ‘desleal’.

Tengo un compromiso con el plan de gobierno de Peruanos Por el Kambio. Nosotros no podemos hacer acuerdos (en la bancada) en base a lo que la mayoría manda. En un ambiente democrático se consideran las opiniones. Estuve en desacuerdo con la incorporación de esta señora (Yesenia Ponce), a quien quisieron integrarla hace tiempo (a la bancada PPK).

¿Eso motivó su renuncia?

Eso no estuvo en discusión, les dije que mejor no debía entrar nadie (a la bancada).

Usted apuesta por ser leal al plan de gobierno de PPK, ¿el presidente Vizcarra es fiel a esta propuesta?

En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski teníamos diferentes lineamientos. Cuando entra Vizcarra, se priorizan otros temas. Son estilos de gobierno distintos, pero que finalmente abonan a lo que habíamos planeado de forma original.

Pero el objetivo de PPK era el respeto a la inversión privada, ¿con la suspensión del proyecto Tía María en el gobierno de Vizcarra no pasa lo contrario?

Es respetar una buena inversión que tenga cuidado del medioambiente, que sea responsable y seria. ¿Esta inversión reúne todas las características? No lo sabemos porque la están revisando. Me da la sensación de que en Tía María el tema no va contra la minería, sino contra la Southern por las malas estrategias y prácticas.

¿Vizcarra supo que desea desligarse de la bancada PPK?

Hablé con el presidente el lunes y le dije que “esto no es de ahora”. Hace un año también fue lo mismo. Le dije que sí quería retirarme de la bancada PPK. Pero él me pidió que lo pensara.

El premier Salvador del Solar se pregunta: ¿por qué renunciar ahora?

Lo llamé el martes porque quería comentárselo. Pero al final hablé con una persona cercana a él. No tenía que esconderlo. Ya lo estaba evaluando.

¿Le propusieron integrar la bancada Contigo?

Hace bastante tiempo. Siempre hemos bromeado. Janet Sánchez y Gilbert Violeta se sientan a mi lado y me dicen “oye, cuándo te pasas”. Pero hasta ahora no he tenido ninguna conversación formal con ninguna bancada.