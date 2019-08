Mercedes Aráoz: “Yo no tengo nada que ver con el Baguazo”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz lamentó el conflicto en Bagua del 2009 y negó tener resposabilidad frente a este hecho, indicando que ella no se desempeñaba como jefa de la Policía.

“Yo no tengo nada que ver con el Baguazo. Yo era ministra de Comercio y ni siquiera era la jefa de la Policía. Esa fue una decisión policial, no una decisión tomada por el Gabinete ni nada por el estilo”, se defendió en RPP.

“Lamento profundamente la pérdida de vidas, sobre todo la muerte de 23 policías. Fue horrible lo que sucedió. Hay evidencia de que la Fiscalía me liberó de cualquier culpa”, expresó Mercedes Aráoz, teniendo en cuenta las declaraciones del presidente Martín Vizcarra en las que aclaró que el proyecto de Tía María no saldrá adelante de forma violenta, como se ha podido ver antes.

“Yo creo que quería referirse a otros Gobiernos, en todo caso, nadie le ha pedido que sea a sangre y fuego, sino en las instancias correspondientes. El presidente ha ido y lo han maltratado”, expresó Mercedes Aráoz.

Cabe señalar que en el Baguazo murieron 33 personas; entre ellos, 23 policías y 10 nativos. El conflicto se dio cuando Mercedes Aráoz era ministra de Turismo y Comercio Exterior y se dio al Ejecutivo la facultad de entregar terrenos para la exploración y explotación minera. El hecho ocurrió en el segundo gobierno de Alan García.

En su momento, Alan García tuvo desagradables comentarios en referencia a los indígenas de Bagua. “Ya está bueno. Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 mil nativos no pueden decirnos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí”, expresó García.