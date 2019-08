Mercedes Aráoz: “Si dependiera de mí, no pediría adelanto de elecciones”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien acaba de renunciar a la bancada oficialista Peruanos por el Kambio se mostró en contra de la propuesta del mandatario Martín Vizcarra; sin embargo, señaló que si se llega a un acuerdo con la mayoría parlamentaria, ella respetará la decisión.

“Si dependiera de mí, no pediría adelanto de elecciones. Yo no creo en eso y lo he dicho públicamente”, señaló Mercedes Aráoz en ATV, para luego comentar de que si el presidente recibe el apoyo del Congreso para adelantar las elecciones generales, ella lo iba a entender.

Posteriormente, negó que sea un buen momento para que se dé una vacancia a Martín Vizcarra, ya que esta intención carece de justificación, teniendo en cuenta que el parlamentario Mauricio Mulder informó que estaba en busca de vacar al mandatario.

Pese a esto, Mulder no ha recibido el apoyo de la bancada aprista. “La propuesta de vacancia no ha sido debatida ni acordada por la Célula Parlamentaria Aprista. El congresista Mauricio Mulder la ha planteado a título personal. Mientras tanto nuestra posición es la adoptada en Junta de Portavoces”, aclaró Luciana León, legisladora del Apra, en Twitter.

“En ningún momento se discutió ni en célula ni en Junta de Portavoces el hecho de una vacancia. Mauricio en realidad nos ha sorprendido al declarar esta iniciativa, pero no es algo ni que yo comparta ni que la célula parlamentaria esté de acuerdo (…) En mi opinión es una irresponsabilidad”, explicó posteriormente en RPP.

Por su parte, el también parlamentario aprista Jorge del Castillo no respaldó el pedido de vacancia planteado por Mauricio Mulder contra Martín Vizcarra. “A mi juicio no es conveniente tratar en este momento [...] No estoy de acuerdo porque la democracia tiene caminos y procedimientos con niveles de entendimiento”, dijo a RPP.