José Chlimper será investigado por lavado y falsedad

Existe suficiente evidencia para que José Chlimper Ackerman, ex secretario general de Fuerza Popular y actual director del Banco Central de Reserva, sea investigado por presunto lavado de activos, falsa declaración en documentos públicos y falsificación de documentos privados.

El fiscal del caso, José Domingo Pérez, remitió al despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, los expedientes relacionados con Chlimper para que decida si le encarga el caso o su despacho asumirá las pesquisas.

Según la Disposición N° 114 del fiscal Pérez, fechadael 15 de agosto, el fujimorista Chimpler remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información falsa sobre los gastos de campaña de la candidata presidencial Keiko Fujimori en 2011 y 2016, con el presunto propósito de ocultar el origen de los fondos que recibió la organización política fujimorista.

Lo grave es que Chlimper, como dirigente de Fuerza Popular, remitió algunos de los documentos con información fraudulenta siendo miembro del directorio del BCR.

Uno de los fundamentos del fiscal para acreditar que la entrega de datos falsos a la ONPE sobre los gastos de las campañas es que el propio José Chlimper transportaba dinero en efectivo de origen inciertopara financiar la campaña de Keiko Fujimori. Pérez se refiere específicamente al testimonio del exgerente de Radioprogramas del Perú (RPP) Hugo Delgado Nachtigall, quien relató a las autoridades que Chlimper se presentó en su oficina con 210 mil dólares en efectivo para pagar publicidad a favor de la aspirante presidencial naranja. En ese momento Chlimper actuaba como gerente de la campañafujimorista.

"Siendo que esta entrega de dinero en efectivo, sin haberse dado explicación de su origen, y la falta de uso del sistema bancario, permiten determinar sospecha reveladora de la procedencia ilícita, hecho que debe ser materia de investigación", señala el fiscal Pérez em su disposición.

Y añadió: “(Por lo que), en cuanto al delito de lavado de activos, al haberse realizado actos de ocultamiento y transporte de fondos ilícitos, materializándose en la entrega de 210 mil dólares en efectivo a Hugo Delgado Nachtigall, en su calidad de gerente (Chlimper) de la campaña de Keiko Fujimori”.

Lavado agravado

Lo que destaca el fiscal Pérez es que José Chlimper no solo una sino varias veces elevó a ONPE información falsa sobre las finanzas de las campañas presidenciales fujimoristas, por lo que “se ha incurrido en varias violaciones a la ley penal en diversos momentos, por lo que nos encontraríamos ante un delito continuado no prescrito”.

Por estas razones, el fiscal José Domingo Pérez, según señala en la Disposición N° 114, concluye que José Chlimper debe ser investigado por el despacho de la Fiscal de la Nación –si es que así lo decide, o se lo encarga el mismo Pérez– por lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, en forma agravada, puesto que Chlimper supuestamente cometió los delitos imputados como integrante de una organización criminal.

Según el Decreto Legislativo que Modifica la Ley 27765 contra el Lavado de Activos, el ilícito agravado se sanciona con pena de prisión no menor de 10 ni mayor de 20 años.

De acuerdo con el informe fiscal, el 28 de junio del 2017 y el 2 de julio del 2018, Chlimper continuó despachando información financiera falsa a la ONPE sobre las campañas presidenciales de Keiko Fujimori. Y lo hizo en su condición de secretario general de Fuerza Popular, cargo que ejerció hasta el 20 de octubre del 2018.

Sin embargo, la autoridad resalta que además del cargo partidario, Chlimper ejercía como director del BCR desde el 28 de octubre del 2016, lo que resulta incompatible con la normatividad.

La Ley Orgánica del BCR precisa en el artículo 9: “los directores del Banco son nombrados por un periodo de 5 años. No representan a entidad ni interés particular alguno”. Como se ha indicado, no obstante su designación como director del BCR siguió como secretario general fujimorista.

Más implicados por caso de falsos aportes

El Equipo Especial Lava jato decidió formalizar investigación preparatoria por falsa declaración, fraude procesal y falsificación de documentos, contra el ex secretario general fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka.

La disposición también alcanza a los extesoreros del partido Adriana Tarazona Martínez, Luis Mejía Lecca y Ana Matsuno Fuchigami, y al excontador Rafael Herrera Mariños.

Además aparece incorporado por lavado de activos Hugo Tasayco Mendoza, un falso aportante que con dinero entregado por Jorge Yoshiyama Sasaki depositó a la campaña de Keiko Fujimori US$ 144,500.

La fiscalía señala que el fujimorista José Chlimper Ackerman debe responder por lavado de activos en forma agravada.