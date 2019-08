Del Solar: “Somos un país más grande que los problemas que tenemos”

El premier Salvador del Solar sostuvo que como país se deben afrontar los problemas y no ignorarlos, siendo el Perú más grande que estos, sin importar las diferencias políticas que puedan existir.

El presidente del Consejo de Ministros (PCM) estuvo presente en la inauguración de la Expoamazónica, acompañado de los ministros de Estado, señalando que la unión de peruanos se logrará con la combinación de reglas económicas y políticas.

“Somos un país mucho más grande que los problemas que tenemos. Miremos los problemas que tenemos, no hay que ignorarlos, sino enfrentarlos, pero no nos dejemos engañar”, indicó Salvador del Solar. “Somos más grandes que nuestros problemas, somos imperfectos, cometemos errores y sigámoslo cometiendo, pero no nos rindamos. No importan nuestras diferencias políticas ni nuestras discrepancias personales, hay un país que es más grande que nosotros”, añadió.

Del Solar consideró que “la combinación de las reglas económicas –que traen prosperidad– con las reglas políticas –que traerán mayor armonía y colaboración en lugar de antagonismo– son las que van a hacer que los peruanos nos unamos como se han unido los gobernadores de la Amazonía”.

Las palabras del premier, además de haberse realizado en la Expoamazónica, sucede en un contexto en el que los congresistas Mercedes Aráoz –también vicepresidenta de la República–, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca renunciaron a la bancada de Peruanos por el Kambio y en el que la exfujimorista Yesenia Ponce se unió al oficialismo, evitando la disolución de la agrupación.

“Pongamos siempre al Perú primero, a la unión, la posibilidad primero y miremos nuestros problemas para enfrentarlos, hacernos saber y convencernos de que somos más grandes. No nos dejemos amilanar, somos una nación extraordinaria”, expresó Salvador del Solar.