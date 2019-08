Revelan nuevos presuntos falsos aportantes para campaña nacionalista

Revelación. Sus nombres figuran en el escrito de 50 páginas que entregó el fiscal Juárez Atoche, sobre supuestos aportes para la campaña del Partido Nacionalista del 2006 y 2011.

La primera audiencia de control de acusación contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos agravado, se centró en la discusión de un documento de 50 páginas que contenía aclaraciones, modificaciones e integraba nuevas pruebas.

Dicho escrito fue entregado por el equipo del fiscal Germán Juárez Atoche al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho el pasado 2 de agosto, cuatro días antes del inicio del control de acusación.

La República tuvo acceso a dicho documento, en el que se consigna como testigos a nuevos siete presuntos falsos aportantes de la campaña nacionalista del 2006 y 2011.

Según se consigna, todos los involucrados aceptan declarar para desmentir que hayan sido aportantes del Partido Nacionalista. Las personas que indican nunca haber entregado dinero a la campaña del Partido Nacionalista en 2006 son: Karina Huaman Retamozo, Carlota Ibarra Salazar de Enciso (S/820.00), Nestor Víctor Alfaro Leguía (S/ 6,560.00) y Cenaida Uribe Medina, excongresista nacionalista (S/ 13,593.50). El tesorero del partido en ese año era Ilán Heredia Alarcón, hermano de la exprimera dama.

Por otro lado, los otros presuntos aportantes que niegan haber contribuido para la campaña del 2011 son: Gregorio Cotrina Becerra (S/ 11 080.00), Sahel Ramirez García (S/13 850.00) y Jaime Marino Campos Rodas (S/ 13 850.00), quienes declararán en un futuro juicio oral.

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, ha pedido al juez de garantías, Concepción Carhuancho, no aceptar estos argumentos porque fueron presentados fuera de plazo. Además, indicó que la Fiscalía no puede incluir nuevos elementos de prueba durante el proceso de control de acusación y que ello vulnera su derecho a la defensa.

Cabe indicar que para analizar los nuevos elementos del cuadernillo entregado, el juez cita a una audiencia de etapa intermedia y en ella se analiza si dichos documentos son pertinentes o no.

Respecto a ello, Pedraza refiere que la defensa debería tener la oportunidad de hacer observaciones a fondo de las nuevas pruebas, pero el juez no ha especificado si la tendrán o no. Durante la audiencia, el fiscal Juárez Atoche aclaró que se ofrecieron los objetos de prueba y el juez verá si son aprobados o no. Asimismo, apuntó que el artículo N° 451, del Código Procesal Penal, los faculta a aclarar, integrar o modificar la acusación en lo que no sea sustancial.

Los testigos

El escrito de 50 páginas entregado por la Fiscalía también presenta como testigos a Ángel Astete Vega, quien declarará sobre los estados financieros del Partido Nacionalista y cómo se armó la información falsa entregada a la ONPE; y Carlos Juscamaita Aranguena, quien declarará sobre las personas que administraban la tesorería del Partido Nacionalista durante el 2011. Esto es importante para la Fiscalía pues determina la forma cómo Ilán Heredia manejaba el la agrupación política.

Asimismo, se ofrece la declaración de Lino Bejarano Miranda, quien realizó trabajos para Ilán Heredia durante y después de la campaña del 2006. Esta persona digitalizó boletas y facturas al sistema contable, trámites en SUNAT y abonos hasta por 44, 150 mil dólares, en las cuentas bancarias de Nadine Heredia.

El pasado jueves se analizó el pedido fiscal de archivar los casos de Jorge Chang Soto, Susana Vinatea y Cristina Velita, ya que en las investigaciones no se encontraron indicios razonables y suficientes que los vinculen al delito de lavado de activos que se les imputa a Humala y Heredia. La próxima audiencia de control de acusación se realizará el 26 de agosto. ❖

Documentos aún no han sido aceptados