“La Confiep mira al Perú como si fuera un botín”

Cajamarca. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, dijo que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) mira al Perú como si fuera un botín, emplazándolo a tener un sentimiento patriótico, cívico, porque lo único que hacen es ir a presionar, presionar, para que les den prebendas, facilidades, y no apuestan por el Perú.

Guevara, en referencia al explosivo clima social minero que sacude el país, dijo a La República que “lamentablemente la clase política en nuestro país es miope, no quiere darse cuenta lo que está pasando, si la gente reclama no es porque sea loca, sino porque nosotros estamos haciendo mal las cosas; el día que hagamos bien, ten la seguridad de que este tipo de hechos no van a ocurrir, pero simplemente existe una miopía, soberbia y prepotencia de ciertos sectores que se han quedado, incluso en la época feudal, que miran al Perú como si fuera su reino, y ahí entran ciertos seudos empresarios que ven al Perú como un botín, entonces, la gente reacciona”.

A renglón seguido ratificó que esos empresarios están en la Confiep. “Lo he dicho públicamente, incluso van a venir a verme el 26, vamos a conversar, le diremos las cosas de frente, porque ya basta que vean al Perú como su patio trasero”.

El titular de la región cajamarquina evitó responder si el presidente Martín Vizcarra tiene el temperamento para enfrentar los conflictos mineros, subrayando que mientras no pongamos toda la atención, cualquier presidente de la República, venga quien venga, va a tener los mismos problemas, recordando que durante la gestión de Alan García hubo 33 muertos en el ‘Baguazo’, por no ver el concepto integral de lo que estamos viviendo. Parece que los peruanos —de manera especial la clase política limeña del más alto nivel— no quieren entender que simple o llanamente estos hechos ocurren porque estamos haciendo las cosas mal, con Alan García, Ollanta, Kuczynski, hubo muertos, con Vizcarra, gracias a Dios hasta hoy no los hay.

No hay debilidad —afirmó— de la democracia, recordemos que durante la dictadura de Fujimori también hubo muertos, de lo que se trata no es decir quién es más duro o menos duro, sino simplemente poner en contexto todas las cosas que vienen ocurriendo, la gente reacciona porque están atentando su derecho a la vida.