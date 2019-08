Antauro envía una misiva al director de centro penitenciario para que no impida el ingreso a Hernando de Soto y Roque Benavides

Antauro Humala remitió una carta al director del establecimiento penitenciario “Virgen de la Merced” solicitando que no se les impida el ingreso a sus invitados para este domingo 18 de agosto. Entre la relación de visitas para la fecha indicada aparecen el economista Hernando de Soto, tanto como el empresario minero y expresidente de CONFIEP, Roque Benavides.

La misiva ha tomado fuerza luego que de Soto anunciara en un programa de noticias que irá a la cárcel para visitar a Antauro Humala. “Me ha invitado a conversar”, afirmó el economista. Además, que el líder etnocacerista le habría confesado que ambos coinciden a pesar de que no parecen dos cosas: que hay asimetría (demasiada diferencia) entre los pobres de arriba (en el suelo) versus los que tienen subsuelo. Y lo otro, es que estamos de acuerdo que el problema tiene que ver con propiedad.

Por otro lado, quisimos corroborar lo dicho por el economista en la entrevista que tuvo con Milagros Leiva llamándolo, pero una persona de su entorno nos contestó afirmándonos que no nos podía atender ahora porque se encontraba en una reunión y ni bien pueda nos iba a responder ante el llamado.

De la misma manera, pero con algo más de suerte, nos contactamos con Roque Benavides para saber su posición respecto a la invitación de Antauro y respondió que no tenía conocimiento del contenido de la carta, que conoce al sr Humala pero no de manera personal. Además, que no sabe nada de lo que él está hablando y no tiene ningún interés en ponerse en contacto, ni de visitarlo en el centro penitenciario.

Como se recuerda, el exmilitar se encuentra preso por liderar el ataque a una comisaría de Andahuaylas en el 2005 denominado ‘Andahuaylazo’. Sin embargo, de un tiempo atrás el líder etnocacerista viene formando alianzas y buscando aliados para candidatear en las próximas elecciones presidenciales.