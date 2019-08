César Vásquez: “Si no es por Tía María, no sabía el nombre del ministro de Energía y Minas”

El congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso, se refirió a la suspensión de la licencia del contrato de Tía María y aseguró que desconocía que Francisco Ísmodes es el ministro de Energía y Minas.

“La gente quiere a los políticos que generen respeto. Van ministros que solo tienen el título ahí de ministros, pero que no los conoce nadie. Yo mismo, si no es porque sucede este conflicto, no sabía el nombre del titular de Energía y Minas; son perfectos desconocidos”, cuestionó César Vásquez en Canal N.

Pese a ser crítico, el legislador César Vásquez se viene mostrando en contra de una posible vacancia presidencial, algo que buscará el legislador Mauricio Mulder, aunque no tenga el respaldo del Apra.

“No es prudente. Lo que nosotros buscamos, como Alianza para el Progreso, es una transición menos traumática para el país, y la vacancia es un cambio brusco, que calmará la fiebre del momento, pero no ayudará a solucionar la enfermedad de fondo”, declaró a La República.

Cabe señalar que recientemente se conoció un audio en el que Martín Vizcarra se refiere a Tía María en una reunión junto a autoridades provinciales. No se conoce quién filtró parte de la conversación.

PUEDES VER Fuerza Popular elige a Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación

“El audio se ha conocido por la prensa ayer. ¿Saben cuándo nos los enviaron? El 25 de julio, al día siguiente. La reunión fue el 24 de julio, un miércoles después de la reunión con el Consejo de Ministros. Fue de 4 horas y al día siguiente se nos envió el audio en la mañana”, detalló.

Posteriormente, Martín Vizcarra precisó que no existe una buena intención detrás del audio difundido. “Acá hay un intento de intimidación, han sacado 4 o 5 minutos de 4 horas. A nosotros nadie nos intimida, estamos a favor del pueblo. A quienes quieran especular, les ponemos las cosas bien claras. Este Gobierno no negocia sentencias, ni tiene arreglos bajo la mesa o negocia en la salita del SIN, todo lo hace con transparencia, sobre la mesa”, expresó.