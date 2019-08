RMP: Fuerza Popular actúa así solo por joder

RMP señaló que hasta el momento no existe una negativa a la propuesta del adelanto de elecciones planteada por el presidente Martín Vizcarra, sin embargo, tampoco hay muestras de respaldo.

“No hay ninguna sola voz del fujimorismo que haya salido a respaldar la propuesta por tanto, se esperaba de que hayan algunos gestos políticos”, manifestó.

Para la conductora RTV, es difícil de creer que las decisiones de Fuerza Popular no tengan correlación con Keiko Fujimori, pues la cantidad de visitas de congresistas fujimoristas a Santa Mónica en fechas claves deja entrever lo contrario.

Asimismo, detalló que entre los nuevos elegidos están Gladys Andrade, Milagros Tacayama, Segundo Tapia, Tamar Arimborgo y Milagros Salazar, quien desempeñará el cargo de vocera de la bancada naranja.

“Ponen a una de las personas más vociferantes de la bancada como vocera titular. Esta congresista es la que citó a funcionarias del Ministerio de Educación para maltratarlas”, recordó.

Además, indicó que Rosa Bartra continuará liderando la Comisión de Constitución, pese a que su desempeño ha sido cuestionado. De igual modo, la letrada sostuvo que la Comisión de Educación será dirigida por Tamar Arimbrogo, quien tiene una postura radical en contra del enfoque de género.

¿Qué nos está diciendo FP? La letrada precisó que las nuevas designaciones de las comisiones en el Congreso revelan la poca disposición que posee la bancada fujimorista para frenar la crisis política que azota el país.

Por último, RMP resaltó que esta postura no es favorecedora para la lideresa de Fuerza Popular.

“Keiko continúa, permanece y no cambia (…) Se resume en una frase grosera, pero no me queda otra que es joder por joder (…) Los próximos años van hacer un infierno para el presidente”, indicó.