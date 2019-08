Aráoz sobre Tía María: “Me preocupa que el Perú retroceda en la seguridad jurídica”

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, cuestionó la suspensión de la licencia de construcción de la empresa Southern para el proyecto minero Tía María, en Arequipa, pues esta situación, a su parecer, podría generar para el Perú un retroceso en términos de seguridad jurídica.

Para la también parlamentaria d Peruanos por el Kambio, no hay una explicación legal que, al menos hasta el momento, justifique la suspensión de la licencia de la empresa extractiva, pues señaló que tenía entendido que el permiso “fue otorgado de acuerdo a ley”.

Es en ese ámbito que Aráoz manifestó su interés en torno al asunto legal que envuelve el caso del proyecto Tía María, pues, advirtió que podría su efecto podría generar una situación de desconfianza respecto al Estado al momento de otorgar licencias.

Por otro lado, la vicepresidenta Mercedes Aráoz también estimó que no había riesgos con el proyecto Tía María como para que se suspenda la licencia de construcción, pues señaló que se había acordado con la empresa Southern no iniciar los trabajos de construcción mientras no hubiese un clima social adecuado para la ejecución del proyecto.

“Entiendo yo que los detalles técnicos habían sido cubiertos con el EIA (estudio de impacto ambiental), que no solo cubre los aspectos ambientales, pues hay un proceso de consulta ciudadana que se hace. No es que no se haya cubierto esa consulta”, indicó la vicepresidenta Aráoz a Gestión.

Este proceso de consulta a la ciudadanía, sin embargo, no es el mismo que se hace en casos de comunidades originarias con la consulta previa, indicó Mercedes Aráoz. En ese sentido, reiteró su cuestionamiento a la suspensión de la licencia, pues, a su criterio, la consulta a la ciudadanía en Arequipa por el proyecto Tía María ya se había hecho y había sido aprobada con la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Por Twitter, Aráoz también manifestó que no se debe “detener el crecimiento económico que hemos ganado en estos 10 años” para "crear institucionalidad en el país.

“Para crear institucionalidad, no detener el crecimiento económico que hemos ganado en estos 10 años de los TLCs y afianzar la paz social necesitamos consolidar el estado de Derecho y la seguridad jurídica en nuestro país”, dijo la parlamentaria en la red social.

“Ha habido sí consulta ciudadana, que es lo que sucede cuando se aprueba el EIA. Entonces, si ya se aprobó el EIA, ¿vamos a desconfiar totalmente de la forma en que trabaja el Estado con los fundamentos técnicos y legales? Tenemos que ser cuidadosos”, dijo Aráoz.

Días atrás, en contraste, el presidente Martín Vizcarra señaló que el Gobierno no se opone a la inversión que representa la actividad minera porque “a través de ellas logramos el crecimiento económico”. Sin embargo, resaltó que estas “no se pueden imponer” a la población porque pueden darse coyunturas que provoquen pérdidas humanas como lo fue el caso del Baguazo.

"Tenemos experiencia en el pasado. Tía María no es un problema social de ahora, de este gobierno. En el 2011 generó un problema social y el problema ¿se resolvió? No, se mantuvo latente, pero a costa de la pérdida de tres vidas humanas en el Valle del Tambo”, dijo el presidente a los medios.