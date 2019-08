Entrevista a Víctor Andrés García Belaunde en Sigrid.pe

Víctor Andrés García Belaunde señaló que nunca estuvo en contra de la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, sino que, según el parlamentario, en su momento habían situaciones que debían tener prioridad como los damnificados por el fenómeno del niño.

“Yo no me opuse a los Juegos Panamericanos, yo hice un comentario”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la designación de comisiones en el Congreso y aseguró que Fuerza Popular ha elegido a sus propios elementos políticos y ante eso no se puede hacer nada. Además, añadió que la bancada naranja ha perdido la mayoría en las comisiones por tanto, no podrán dirigirlas como antes.

“FP ha elegido lo que tiene a la mano entonces, no pidamos mejores personajes cuando no los tenemos en casa”, resaltó.

El entrevistado señaló que el partido de Keiko Fujimori habría acordado la no reelección en las comisiones, sin embargo, no ha sido así, pues Rosa Bartra continuará dirigiendo Constitución. De igual modo, calificó como un 'mal gesto’ la elección de Tamar Arimborgo para la Comisión de Educación por sus cuestionadas declaraciones sobre el enfoque de género.

Por otro lado, recalcó que la bancada de Acción Popular propuso el adelanto de elecciones en el año 2018, no obstante, nunca fue debatido. El congresista explicó que no existe diferencias con el proyecto planteado por el presidente Martín Vizcarra, no obstante, acotó que los tiempos son diferentes.

García Belaunde se pronunció sobre el manejo del Ejecutivo en el marco del conflicto de Tía María y lo calificó como malo, pues no logró negociar con las autoridades de Arequipa.

“El presidente ha fracasado (...) Pagan pato los ministros porque el presidente es imputable”, comentó.