“El Valle de Tambo pide la cancelación del proyecto, no quiere mina”

Por: Roberth Orihuela

El alcalde de Cocachacra dice que habla por el pueblo del valle de Tambo y no da lugar a dobles interpretaciones. Ellos no quieren por nada del mundo una mina cerca de su valle. Cornejo solo espera que el presidente Martín Vizcarra cumpla su compromiso y busque la forma de cancelar Tía María.

¿No es suficiente la suspensión de la licencia para suspender el paro?

La población pide la cancelación definitiva del proyecto. No quieren la mina.

¿No les interesa la minería?

Dejando lo legal, la población conoce bien los problemas que generan los proyectos mineros. Si nos preguntamos qué pueblo ha progresado con la minería sabemos que no hay ninguno. 60% de la gente que vive en el valle de Tambo es foránea, de otros sitios donde se explota la minería. Sus pueblos no han progresado y han tenido que irse. Por eso la población no cree que nos traiga progreso. No seremos técnicos pero sí realistas, por eso no creemos.

¿Estarían de acuerdo con que otra empresa, que no sea Southern Copper explote la mina en el valle de Tambo?

No, definitivamente no quieren. Por la ubicación del proyecto con respecto al valle. Sea quien sea la empresa que explote la mina va a ser la misma distancia. Además seguirán existiendo las observaciones insalvables.

¿Qué observaciones son esas que indica?

Primero la distancia del tajo abierto de La Tapada hacia el río Tambo, que es de 800 metros. Además la profundidad del tajo, que es de más de 300 metros. De esa forma va a contaminar las aguas subterráneas que van al mar y también salen al río. Al final va a contaminar las especies marinas. Consiguientemente se va a eliminar la pesca artesanal.También el polvo particulado generado por las explosiones va a ser arrastrado hacia el valle. Ese mismo polvo contaminado, con la misma humedad, va a convertirse en lluvia ácida y va a quemar las plantas. Y muchas otras observaciones que las han sacado, eliminado, del primer estudio de impacto ambiental. Eso sabe la población, por eso no quieren.

¿Pero Tía María no ayudaría a mejorar las condiciones de la población del valle?

Podría aportar, pero creo que es más lo que se llevan que lo que dejan. En lugar de generar más pobreza el gobierno debería aprender a negociar el mineral. Lo están regalando. Que renegocien. Con minería podríamos crecer pero no con las condiciones actuales. Por ejemplo, Arequipa tiene muchos años a Cerro Verde y no se ve progreso. Los médicos de los hospitales tienen que hacer polladas. Es una vergüenza.

¿Y si se diera un cambio a la ley de Minería, con más dividendos para el pueblo?

No se trata de canjear el valle por dinero. Técnicamente no debe ir. Estamos en cabecera de cuenca y no debería haber mina en el valle.No estamos en contra de la mina, pero en sitios donde sí se puede hacer y no contamine. En zonas grises, como decimos.

Pero Southern ha financiado los expedientes para los hospitales de Islay y contratado médicos...

Sí ha dado dinero pero tratando de dividir a la población acá. No les hemos recibido de buena manera. Son algunos médicos los que han estirado la mano. Ahora ya no hay nada, y no los extrañamos para nada.