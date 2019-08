Milagros Salazar asegura que “no está en agenda” una posible vacancia presidencial

La actual vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, aclaró que su bancada no se encuentra considerando una posible vacancia presidencial, ya que no es un tema que tengan “en agenda”.

“Nosotros como bancada no hemos tocado este tema [la posible vacancia del presidente Martín Vizcarra], no está en agenda y la bancada aprista ya hizo la aclaración, fue una opinión a título personal de Mauricio Mulder. Nosotros no tocamos ese tema ni tenemos una opinión al respecto”, señaló Milagros Salazar.

PUEDES VER Mauricio Mulder propondrá moción de vacancia contra Martín Vizcarra

La aclaración se da luego de que Mauricio Mulder anuncie que su bancada; es decir, el Apra tenía intención de vacar al presidente Martín Vizcarra, luego de que se difundió un audio en el que se escuchó al mandatario hablando con autoridades provinciales sobre el proyecto Tía María.

“Voy a proponer en mi bancada que se presente una moción de vacancia al presidente de la República por el tema del audio y además por la ingobernabilidad en la que se encuentra el país”, expresó Mulder a El Comercio.

PUEDES VER León aclara que pedido de vacancia contra Vizcarra es propuesta de Mulder y no del Apra

“La propuesta de vacancia no ha sido debatida ni acordada por la Célula Parlamentaria Aprista. El congresista Mauricio Mulder la ha planteado a título personal. Mientras tanto nuestra posición es la adoptada en Junta de Portavoces”, aclaró posteriormente Luciana León, negando lo dicho por su colega.

Por su parte, Jorge del Castillo tampoco respaldó la iniciativa de Mauricio Mulder de buscar una vacancia al jefe de Estado.“A mi juicio no es conveniente tratar en este momento [...] No estoy de acuerdo porque la democracia tiene caminos y procedimientos con niveles de entendimiento”, acotó el congresista.

“En mi argumentación, como la de García Belaunde, Salvador Heresi y Gilbert Violeta, se menciona el tema de la vacancia, pero nadie lo propone porque es absurdo que la Junta de Portavoces tenga que analizar una moción como esa”, dijo posteriormente Mauricio Mulder.