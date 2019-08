Del Solar: “Estamos enfrentando una corrupción a la que nos hemos acostumbrado”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, afirmó este martes que “la política no puede seguir siendo una tarea de la que se encarguen otros” y que, por ello, se requiere “de un compromiso colectivo" que involucre a "toda la sociedad” en este fin.

El primer ministro expresó este planteamiento, que sigue el Ejecutivo, durante su presentación en el foro “Situación y perspectivas de la institucionalidad política y económica del país”.

En su presentación, Del Solar reconoció que el Perú es “un país con enormes desafíos", y que por eso, desde el Gobierno, se están “esforzando por sacar adelante la reforma política” que presentó el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Jefe del Gabinete Ministerial, @saldelsol, participó del foro "Situación y perspectivas de la institucionalidad política y económica del país". pic.twitter.com/r44IPJlRLJ — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 13, 2019

En una alusión a la coyuntura en general, y, de modo específico, en torno a la cuestión de la reforma política, el primer ministro Del Solar refirió a la corrupción que ha hallado asidero en el aparato estatal, fenómeno que durante años ha abonado a una tierra fértil para actos en detrimento al Estado, como lo fueron los pagos de sobornos de algunas empresas —Odebrecht, sobre todo— a funcionarios para obtener licitaciones de obras públicas, aportes de campaña con dinero de procedencia ilícita e, incluso, casos de lavado de activos que involucran a personajes políticos.

A esta realidad, es claro, se suma la situación del sistema nacional de justicia, en el cual operaba la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, banda de magistrados de alto grado que, parece, según las investigaciones de la Fiscalía y hechos públicos conocidos por los medios, se resiste a transigir.

"Esto aún no ha terminado. Estamos enfrentando una corrupción a la que nos hemos acostumbrado, pero debemos cambiar esta situación”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.

Titular de la @pcmperu, @saldelsol: “Somos un país con enormes desafíos. Nos estamos esforzando por sacar adelante la #ReformaPolítica, esto aún no ha terminado. Estamos enfrentando una corrupción a la que nos hemos acostumbrado, pero debemos cambiar esta situación". pic.twitter.com/hq5l07nMvG — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 13, 2019

Días atrás, por otro lado, Salvador del Solar se refirió a uno de los audios de la conversación que sostuvo el presidente Martín Vizcarra en Arequipa por el casó Tía María.

El primer ministro negó que el jefe de Estado haya negociado la cancelación del proyecto minero en el valle de Tambo. Por el contrario, Del Solar señaló que el mandatario recibió las inquietudes de las autoridades locales en la reunión del pasado 24 de julio.

“El presidente no está negociando, él (pongámonos en el contexto) está recibiendo el pedido de las autoridades locales que le dicen que están muy preocupados por la situación de convulsión social, y le piden que anule; pero (Vizcarra) no dice que va a anular, les dice que ellos conocen su posición, el cual es que no se puede construir nada en problemas, pero eso no se puede hablar al día siguiente (a la opinión pública)" , dijo Del Solar en entrevista con RPP.

"La política no puede seguir siendo una tarea de la que se encarguen otros, se requiere de un compromiso colectivo, de toda la sociedad”, agregó el primer ministro, @saldelsol, en el foro "Situación y perspectivas de la institucionalidad política y económica del país". pic.twitter.com/VoJYs8m95C — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 13, 2019

Entre otras cosas, ayer el presidente del Consejo de Ministros sostuvo una reunión con algunos miembros de la bancada oficialista, Peruanos por el Kambio.

La cita entre Del Solar y los parlamantarios de PpK duró cerca de dos horas. Al finalizar, el vocero de la bancada, Clemente Flores, señaló a TV Perú que la agrupación le expresó su respaldo al presidente Vizcarra en el marco de la difusión del audio de la reunión que sostuvo con las autoridades arequipeñas.