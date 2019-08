Martín Vizcarra rechaza que sus declaraciones sobre dinero de Odebrecht sean “imprudentes”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió este martes al fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, quien calificó de “imprudentes” los comentarios del jefe de Estado sobre el dinero que Odebrecht reclama por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

Según consideró Vizcarra Cornejo ante la prensa, sus comentarios no buscan interrumpir ningún proceso que realice el Ministerio Público ni el Poder Judicial.

“No creo [que esté perjudicando la investigación]. Cuando una autoridad busca lo mejor para el Estado y la población, no está buscando interrumpir algo”, respondió.

A inicios de agosto, el jefe de Estado opinó que el daño causado por la constructora brasileña al Perú era “tan grande” que no correspondía la devolución del dinero solicitado, de modo que debería quedarse en el país como “un fondo”.

“Creo que este daño es tan grande que no podríamos, no correspondería -desde mi punto de vista- hacer una devolución, cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos”, manifestó el presidente en aquella oportunidad.

Ante ello, Vela Barba sostuvo, el último domingo, que el jefe de Estado debería respetar las decisiones del Poder Judicial, haciendo referencia a que el acuerdo suscrito con Odebrecht fue homologado por la justicia peruana.

“De manera inconveniente e imprudente porque se trata del presidente constitucional de la República, que es el primer funcionario que debe acatar las declaraciones de carácter judicial sin entrometerse, sin intromisiones”, declaró el mandatario a Perú 21.