RMP sobre Vizcarra: “Este proyecto no le interesa"

La conductora de RTV se refirió al audio difundido este fin de semana donde se escucha una conversación entre el presidente dela República, Martín Vizcarra, y dirigentes regionales sobre la validez de la licencia del proyecto minero Tía María.

“Hay en la voz del presidente una señal clara de debilidad o dejadez (…) Ya el 24 de julio sabía que iba a pedir elecciones adelantadas, se iba el próximo año entonces, no es su problema, no es su asunto y no lo beneficia en nada”, indicó.

Para RMP, el audio de cuatro minutos ha revelado que el jefe de Estado posee poco interés en resolver el conflicto social en Arequipa, pues de aprobarse el adelanto de elecciones el conflicto social pasaría a manos del siguiente gobierno.

“Este proyecto no le interesa (a Vizcarra) y no está dispuesto a enfrentarse por ningún proyecto”, comentó.

Además, añadió que es respetable la posición en contra del proyecto minero por parte de los lugareños, no obstante, recalcó que es necesario que la población se informe de las consecuencias de no resolver el caso.

De igual modo, afirmó que se debe llevar el problema a un referéndum para obtener una respuesta concreta y así disipar las dudas que se tienen sobre Tía María como el impacto ambiental y económico.

“Tía María significa 1 400 millones de inversión (…) y luego significa 350 millones de soles al año solo para Arequipa”, resaltó.