Luis Iberico: Desde APP no apoyaremos una moción de vacancia contra Martín Vizcarra

El congresista de la República y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Luis Iberico, señaló que su grupo político no apoyará una eventual moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Como se conoce, el mandatario viene recibiendo algunos cuestionamientos tras la filtración de un audio en el que se le escucha conversar con el gobernador regional de Arequipa y autoridades de la zona sobre su posición en el proyecto Tía María.

En ese sentido, la oposición fujiaprista ha criticado a Martín Vizcarra. Asimismo, empezó a circular el rumor de que algunos parlamentarios solicitarán una moción de vacancia por presuntamente “haber negociado la suspensión de la licencia”.

Ello lo había hecho en el momento que pidió tiempo a las autoridades del lugar para informar sobre la suspensión de la obra a la opinión pública .

A su turno, Luis Iberico de APP aseguró que ellos no respaldarán una formulación de ese tipo.

“No vamos a apoyar una moción de vacancia contra Martín Vizcarra. (Para hacerlo) tiene que haber hechos sumamente graves [...] Lo que Alianza para el Progreso le ha dicho al presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, es que levante el teléfono, converse con Vizcarra y se convoque una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas del Legislativo. porque el país no puede seguir en esta situación de incertidumbre, crispación y polarización porque a nada bueno nos va a conducir”, manifestó para Panamericana.

“Lo mejor es dialogar, creo que ese el camino: conversar sobre los temas que ha planteado el propio Ejecutivo como el adelanto de elecciones para 2020”, añadió Luis Iberico.

Por otro lado, Salvador del Solar también explicó a qué se refería Martín Vizcarra en la conversación grabada.

“El presidente no negoció nada, él (pongámonos en el contexto) está recibiendo el pedido de las autoridades locales que le dicen que están muy preocupados por la situación de convulsión social, y le piden que anule; pero (Vizcarra) no dice que va a anular, les dice que ellos conocen su posición, el cual es que no se puede construir nada en problemas, pero eso no se puede hablar al día siguiente (a la opinión pública)" , contó Salvador del Solar en RPP.

“Quizá mucha gente no lo sepa, pero el Consejo de Minería es un ente autónomo al interior del Ministerio de Energía y Minas, pero no depende del ministro; (el consejo) ha decidido de manera excepcional suspender la licencia mientras se pronuncia sobre el fondo. No se puede pretender decir que el presidente ha ofrecido una anulación [...] Eso se va a resolver por la vía del Consejo de Minería, no depende de Vizcarra”, adicionó.