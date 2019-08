La izquierda en el banquillo

Dos resoluciones judiciales recientes ordenan el ingreso a prisión de dos líderes de izquierda, el gobernador de Puno, Walter Aduviri, y el de Junín, Vladimir Cerrón, lo que se suma a la situación de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, sentenciada a 36 meses de prisión, y el exgobernador de Cajamarca Gregorio Santos, acusado de recibir sobornos de dos empresarios que se acogieron a la colaboración eficaz. En otro caso, pesa sobre el legislador Wilbert Rozas el pedido del levantamiento de su inmunidad, acusado de colusión y de subirse ilegalmente el sueldo cuando fue alcalde de Anta (Cusco).

Los casos son distintos. Aduviri, abusando de su poder como gobernador regional, ha incumplido las reglas de conducta que le impusieron en el caso que se le sigue por las protestas llamadas el ‘Aymarazo’. En el resto de casos, son delitos de corrupción en el ejercicio de funciones, en cargos elegidos por voto popular.

Se suponía que la izquierda, que trae al desempeño público la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, honestidad y austeridad, debería haber estado ajena a estos delitos catalogados como vicios de un sistema que se pugna por transformar. En cambio, en el poder han mostrado una firme voluntad de asimilación de malas prácticas, con lo que el fraude es doble, es decir, la incapacidad para gestionar el poder que el pueblo les ha entregado y la falta de escrúpulos con el dinero de todos los peruanos.

Puede aducirse que algunos de estos líderes no son de izquierda. En el caso de Cerrón, es visible su actitud xenófoba contra judíos y venezolanos y su violenta crítica al enfoque de género; y en el caso de Villarán, dijo hace años que era libertaria y no socialista. No obstante, palabras más o menos, los implicados forman parte de una tendencia progresista que levantó en un momento un programa de cambio, y que lo dejó caer seducida por las prebendas, el pragmatismo y la ineficacia.

Es claro que la corrupción no tiene ideología, y que son tan perniciosos para nuestro futuro los corruptos de derecha como de izquierda. Por lo mismo, le necesidad del deslinde, la depuración y la denuncia, que es necesaria e imprescindible, tarda en llegar, si llega. Además de la consabida defensa que alude siempre a una “persecución política”, es más resonante el silencio cómplice de la mayoría de grupos de izquierda o de políticos que adscriben a esa tendencia, cuando no una actitud oblicua que esgrime la presunción de inocencia, que no se exige cuando los acusados son del bando contrario.