Congreso: Junta de Portavoces se reúne este lunes para “tomar decisiones sobre coyuntura”

La Junta de Portavoces del Parlamento se reunirá este lunes 12 de agosto, por disposición del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

Según el documento enviado por el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, a cada uno de los legisladores, en la cita parlamentaria, que está programada para las 12:00 horas, se tomará “decisiones respecto a la coyuntura política actual”.

Entre los temas que podrían abordar está el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, tema que algunos parlamentarios exigen sea prioridad, y el conflicto socioambiental de Tía María, en la que se incluiría el audio de la conversación entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y autoridades regionales del sur del país.

Según informó La República este lunes, algunos parlamentarios usarían el mencionado audio para plantear dos puntos: el pedido de Vizcarra de adelanto de elecciones como una forma de reconocimiento de una supuesta incapacidad, y la suspensión de la licencia del proyecto minero Tía María como ratificación de tal incapacidad.

La conversación entre Martín Vizcarra y autoridades regionales

El último sábado 10 de agosto se filtró un audio que exhibía la conversación entre Vizcarra Cornejo y gobernadores regionales, en la que, según opositores al Gobierno, se negoció la suspensión de la licencia de construcción de Tía María a la empresa Southern Perú Cooper.

“Yo sí puedo comprometerme aquí, sabiendo cuál es mi posición, buscar alternativas de solución. No podría salir y decir que voy a cancelar. ¿Bajo qué argumento? Tengo que prepararme. Pido que me comprendan. Yo no soy el enemigo. Hemos llegado a esta situación fruto de todo un proceso largo”, se escucha declarar al jefe de Estado.