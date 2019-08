Jorge Meléndez: “Pretenden impulsar un trasnochado pedido de vacancia presidencial”

El congresista de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, se pronunció mediante su cuenta de Twitter acerca del adelanto de elecciones y señaló que esta propuesta del Ejecutivo está llevando a legisladores a intentar plantear una vacancia presidencial.

“La alianza mayoritaria del Congreso pretende impulsar un trasnochado pedido de vacancia presidencial, con el único propósito de cerrarle el paso al pedido de adelanto de elecciones, y mantenernos en el desenfrenado clima de caos e ingobernabilidad que tanto daño hace al país”, escribió en Twitter Jorge Meléndez.

El legislador Meléndez evitó dar nombres específicos de parlamentarios o bancadas que busquen vacar a Martín Vizcarra, luego de la iniciativa del Ejecutivo que anunció el presidente en el mensaje presidencial.

"Nos preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano, manteniendo esta competencia dentro de su fuero, reduciendo únicamente los plazos para el trámite. Señores, el problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha dado para luchar contra la corrupción? No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de: "Presidente, ¡cierre el Congreso!”, dijo Martín Vizcarra en el mensaje a la nación.

Posteriormente, se refirió al adelanto de elecciones generales para que se reemplace tanto al presidente como a los parlamentarios en el 2020; es decir, un año antes de lo previsto.

Martín Vizcarra también a los congresistas que se oponen a los comicios electorales del 2020, cuestionando que sienten temor, pese a que su trabajo es buscar el bien del pueblo.

“¿Por qué alguien se opone?¿Por qué le tienen miedo al pueblo?¿Por qué? El pueblo es quien nos da el mandato. ¿El alcalde y yo presidente qué somos? servidores públicos. servimos al pueblo, nos debemos a ustedes, nos debemos al pueblo y si vemos una crisis tenemos que regresar al pueblo para que nuevamente, a través de su voto, defina las nuevas autoridades”, acotó el presidente.