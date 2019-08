El tema administrativo no se puede adelantar, por eso diré que vamos a analizar la posición presentada, ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente. Sabiendo cuál es mi posición, que transparente y abiertamente se las he dicho, [hay que] buscar alternativas de solución. No podría ahorita yo salir y decir ‘voy a cancelar’, no. ¿Bajo qué argumento? O sea, tengo que preparar el argumento. Pido que me comprendan, yo no soy el enemigo. Martín Vizcarra ante gobernador de Arequipa en reunión reservada.

Ha sido timorato, pusilánime, débil. Lo digo con pena porque él sí sabe ser firme frente al congreso y jueces corruptos. Fernando Cillóniz sobre Vizcarra.

Nunca debió confiar en la izquierda radical, terminaron echándolo. Carlos Bruce sobre Vizcarra.

Audio muestra a un presidente Vizcarra débil, postizo, improvisado y practicando una demagogia barata y engañosa. Víctor Andrés García Belaunde.

Es impresionante la cantidad de proveedores camuflados de editorialistas y columnistas que exhibe Southern. Es verdad, la minería sí genera empleo. Ángel Páez.

Me es difícil volver a tener confianza en el presidente. Trataré de ver cómo resolver este tema. Mercedes Aráoz.

Él, que solo gobierna escuchando al pueblo, es capaz de pedir prisión preventiva para Ricardo Gareca si la tribuna se lo pidiera. Ricardo Uceda sobre Vizcarra.

El presidente Vizcarra ha sido imprudente, él es el primer funcionario que debe acatar las decisiones de carácter judicial, sin entrometerse. Rafael Vela.

Dios pone todo en su lugar. Pedro Chávarry sobre la declaración de Barata de esta semana en Brasil.

Ya no mostraré mis nalgas sino mi cerebro. Susy Díaz sobre su candidatura.

En el 2020 vamos a tener un peor congreso. Carlos Tubino.

Quizás tenga razón. Mirko Lauer sobre lo anterior.

El Perú hubiera sido como Europa si el Apra hubiera tenido 73 congresistas. Mauricio Mulder.

Algunos dicen que el Perú es ingobernable, pero sostengo que es un gran país con gobernantes incapaces que no se han dado cuenta de que la gran batalla de la política moderna es entre la verdad versus la mentira política. Daniel Borobio.