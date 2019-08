Pedirán que Pedro Olaechea anule beneficios de vicepresidenta a Vilcatoma

“¿Tiene corona la señora Yeno Vilcatoma? ¿Es la enemiga pública número 1? ¿Qué significa eso de ponerle una vigilancia especial?”. Con estos indignados cuestionamientos criticó el vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos, los beneficios que, hasta enero del 2020, tendrá a su disposición la congresista de Fuerza Popular, pese a que ya no es tercera vicepresidenta del Congreso.

El pasado 23 de julio, dos días antes de que culminara su mandato como tercera vicepresidenta del Legislativo, Yeni Vilcatoma junto a sus colegas fujimoristas Leyla Chihuán y Segundo Tapia, también vicepresidentes del Congreso, firmaron un acuerdo para que la fujimorista siguiera gozando de los beneficios de la Tercera Vicepresidencia aún después de culminar su periodo como miembro de la Mesa Directiva, lo cual se encuentra prohibido por decreto supremo.

En diálogo con La República, el congresista Cevallos criticó el pacto entre fujimoristas para prorrogar los beneficios a Yeni Vilcatoma, y adelantó que el Frente Amplio pedirá explicaciones sobre el suspicaz acuerdo.

“No solo a la señora Vilcatoma, sino que vamos a pedir [explicaciones también] a los integrantes de la Mesa Directiva que le han dado estas, no sé si llamarlas ‘facilidades’… bueno, sí, facilidades, absolutamente injustificadas”, señaló el congresista Cevallos a La República.

En esa línea, el parlamentario de izquierda anunció también que pedirán al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que cancele los beneficios a la congresista de Fuerza Popular. "Sorprende que no haya anulado este acuerdo. El Congreso no es su banco”, dijo.

"En todo caso que se los pida al Ministerio del Interior. ¿Por qué se los tiene que poner el Congreso? Que los pida y evaluará el Ministerio del Interior si es que hay condiciones o razones para hacerlo o no”, agregó el congresista Cevallos.

PUEDES VER Arce presentará oficio al Congreso por beneficios especiales que tiene Vilcatoma

Despilfarro de dinero

A consideración de Cevallos, la asignación irregular de estos beneficios a Vilcatoma, aun cuando no es ya más tercera vicepresidenta del Congreso, representa un “despilfarro selectivo de dinero”.

Por otro lado, en un plano ético, el congresista del Frente Amplio estimó también que no se le puede dar “a los amigos una protección especial con gastos que no son comunes al resto de los congresistas y que no tienen una justificación clara”.

"Le van a pagar hasta el combustible del automóvil que se le sigue dando y una moto y todo eso. No se justifica. [Somos] muchos [los] congresistas en labor de fiscalización en los lugares más alejados del país, [que llevan] investigaciones y denuncias que incluyen a bandas organizadas, y no estamos pidiendo ninguna consideración especial. Y está bien que no la pidamos”, sostuvo Cevallos.

PUEDES VER Vilcatoma: estos son los beneficios que tendrá hasta el 2020

No se ajusta a la norma

De acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2016-IN, corresponde a la tercera vicepresidencia del Parlamento el servicio de Seguridad Semi Integral, que incluye protección al inmueble registrado como domicilio, que “se otorga de oficio y no cubre la seguridad del cónyuge, padres e hijos de la persona resguardada”.

Tras dejar el cargo, solo corresponde el servicio de Seguridad Personal por “seis meses improrrogables”, que consiste en un “conjunto de acciones y medidas que tiene por finalidad brindar seguridad al funcionario [...] y no incluye al cónyuge, padres e hijos, ni al inmueble donde domicilia o labora la persona resguardada”.

En consecuencia, lo dispuesto por los exvicepresidentes fujimoristas no se ajusta a lo expresado en la mencionada norma.