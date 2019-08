Del Solar sobre audio de Vizcarra: Presidente no negoció por Tía María con gobernadores

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se refirió en entrevista radial al audio filtrado de la reunión que tuvieron el mandatario Martín Vizcarra y gobernadores regionales por el proyecto Tía María de Arequipa.

Como se conoce, el viernes 9 de agosto el Consejo de Minería suspendió temporalmente la licencia de la obra de extracción de cobre. En línea con ello, en la escucha que fue grabada el 24 de julio, Martín Vizcarra habría indicado a las autoridades regionales que no puede comprometerse a salir a esas fechas a anunciar una cancelación del proyecto, pero con los días podría tener mejores argumentos.

“Yo sí puedo comprometerme aquí, sabiendo cuál es mi posición, buscar alternativas de solución. No podría salir y decir que voy a cancelar. ¿Bajo qué argumento? Tengo que prepararme. Pido que me comprendan. Yo no soy el enemigo. Hemos llegado a esta situación fruto de todo un proceso largo”, se logra entender del audio.

PUEDES VER Martín Vizcarra: filtran audio de negociación con autoridades arequipeñas por Tía María

En ese sentido, se podría concluir que la determinación de que el Consejo de Minería suspendiera Tía María ya habría estado planeado desde hace semanas.

Al respecto, Salvador del Solar negó que Martín Vizcarra haya negociado con los funcionarios la cancelación del proyecto, sino que recibía sus inquietudes.

“El presidente no está negociando, él (pongámonos en el contexto) está recibiendo el pedido de las autoridades locales que le dicen que están muy preocupados por la situación de convulsión social, y le piden que anule; pero (Vizcarra) no dice que va a anular, les dice que ellos conocen su posición, el cual es que no se puede construir nada en problemas, pero eso no se puede hablar al día siguiente (a la opinión pública)" , apuntó Salvador del Solar para RPP.

Asimismo, Salvador del Solar explicó que Vizcarra Cornejo no tiene el poder para decidir la cancelación del proyecto o suspensión, pues no es parte del Consejo de Minería.

“Quizá mucha gente no lo sepa, pero el Consejo de Minería es un ente autónomo al interior del Ministerio de Energía y Minas, pero no depende del ministro; (el consejo) ha decidido de manera excepcional suspender la licencia mientras se pronuncia sobre el fondo. No se puede pretender decir que el presidente ha ofrecido una anulación [...] Eso se va a resolver por la vía del Consejo de Minería, no depende de Vizcarra”, aseguró.

“El presidente no otorga la licencia; cuando se dice que el Gobierno suspende la licencia no es así [...] Es necesario que expliquemos las diferencias. El Consejo de Minería, si bien es un ente adscrito al Ministerio de Energía y Minas, es independiente del ministros y Ejecutivo”, recalcó.

Finalmente, al ser consultado sobre si Martín Vizcarra ha bajado los brazos y viene esperando que las elecciones se adelanten para dejar de gobernar, Salvador del Solar lo negó.

“El gobierno liderado por el presidente sigue pensando en gobernar y dándole las mejores salidas al país, en ningún momento se ha pensado lo contrario”, sostuvo.

Imágenes de la reunión entre Ejecutivo y gobernadores regionales