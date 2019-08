Omar Candia: “Ya no hay motivo para mantener las protestas contra Tía María” [VIDEO]

Juan Carlos Soto

En Arequipa fue el primero en enterarse de la suspensión del proyecto Tía María. Así se lo informaron de Secretaría de Palacio. En esta entrevista, el burgomaestre exhorta a los dirigentes a detener las protestas y esperar que el Consejo Nacional de Minería adopte una decisión definitiva.

La decisión del Consejo Nacional de Minería alarga cuatro meses más la solución del conflicto social en Tambo.

En principio, hay que resaltar la voluntad del Ejecutivo. Si hubiese querido imponer el proyecto, habría negado el recurso de revisión del Gobierno Regional de Arequipa y la medida cautelar; entonces, tendríamos enfrentamientos (…). Resolver el proceso debe durar más de tres meses. Y luego este puede judicializarse e incluso ir a un arbitraje.

PUEDES VER: Alcalde de Arequipa anuncia suspensión de licencia de obras de Tía María | VIDEO

Aún no podemos decir que Tía María no va.

Yo creo que en concreto no va. Acá hay una manifestación de voluntad del Ejecutivo.

¿Está también de acuerdo con cancelar el proyecto?

En la medida que la comunidad no la acepte, cualquier inversión es inviable, no solo minera.

Para muchos la protesta contra Tía María es de un grupo minoritario y violento.

El valle de Tambo debe manifestar su voluntad de aceptación o no hacia el proyecto. Es importante que el Parlamento revise la Ley de Consulta Previa, ahora solo orientada a pueblos originarios…

La protesta se alimenta de otros motivos. Uno de ellos, la ausencia del Estado en el valle de Tambo, que no solucionó la falta de agua para el agro y pobladores.

En efecto, el 2015 se presentó un proyecto integral de saneamiento. El lunes pasado, me enteré de que el perfil y expediente faltaban actualizarse. Se procedería a ejecutar esta obra. Es una inversión de S/ 400 millones.

Los pobladores del valle de Tambo e Islay carecen de agua potable, apenas tienen el servicio unas horas.

En verano es peor. En esa estación, reciben 300 000 visitantes con un servicio de saneamiento colapsado. En relación con la represa, se lanzó una convocatoria para hacer los estudios.

Para muchos analistas, la decisión de cancelar el proyecto fue lamentable, mala señal para las inversiones.

Pero también se debe ponderar el desarrollo de toda una ciudad. Hay más de US$ 300 millones en pérdidas por el conflicto. Formamos parte del Corredor Minero del Sur, las empresas mineras recurren a nuestras vías y al puerto de Matarani.

PUEDES VER: Suspenden licencia de construcción del proyecto Tía María

Bloquear una carretera es un delito, ¿no cree que el Estado también fue débil ahí?

El Estado debe actuar con razonabilidad y proporcionalidad. Puede haber una responsabilidad penal en el bloqueo de carreteras, pero el sentimiento de la comunidad…

¿Está bien bloquear una vía?

No lo justifico. Cuando sientes que las autoridades no te escuchan, tratas de hacerte visible.

Se habla de una minería responsable, ¿Southern reúne esas condiciones?

Genera desconfianza una minera que presentó un Estudio de Impacto Ambiental con 138 observaciones, con pasivos ambientales en el mundo y catorce procesos administrativos sancionadores por contaminación ambiental.

Entonces, ¿Southern no debería llevar a cabo Tía María?

Tampoco haría esa aseveración tan agria, pero sí considero que Southern tiene un pasivo que la persigue, argumento suficiente para que los opositores se lo enrostren.

Los opositores ahora piden la cancelación y no la suspensión temporal...

En una democracia constitucional, todos estamos sometidos a la ley (…). Si pedimos una respuesta inmediata, tendría que vulnerarse el debido procedimiento administrativo.

Y además podría ser un motivo para llevar esto a un arbitraje

Obvio. Además, un proceso arbitral mella la imagen del Perú a nivel internacional.

¿No cree que ya está mellada con la decisión tomada?

Creo que no. Hace algunos días, salió un reportaje de Southern en México, donde recibía una sanción. Hoy la comunidad internacional dice: “Hagamos industrias extractivas responsables”.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: filtran audio de negociación con autoridades arequipeñas por Tía María

¿A qué exhortaría a los dirigentes?

No hay motivo para hacer manifestaciones de protesta. El Ejecutivo ha dicho que la empresa no hará ninguna actividad porque una disposición legal lo prohíbe. Eso nos da un respiro. Es difícil que una movilización pueda sostenerse más de cuatro meses.

Además, los efectos ya los empezamos a sentir con el incremento de precios.

Hay más de 70 000 turistas que tenían que venir a Arequipa en agosto y el 30% está derivando sus viajes a Cusco y Puno.

¿Qué viene ahora, tendrán una reunión con los dirigentes?

No, pero ellos analizarán y actuarán con sensatez. Entiendo que hay sectores que presionan para seguir con las protestas. Esto no se resuelve en un día. Puede venir una judicialización o arbitraje internacional.

El conflicto reveló una falta de liderazgo de las autoridades arequipeñas. Hubo actos de violencia...

Hablé con los dirigentes. La respuesta que recibí es que eran infiltrados del grupo Terna (PNP). En una reunión en mi despacho, estuvieron los dirigentes y la Policía. A partir de ahí, hubo el compromiso de que la PNP acompañaría por delante a las marchas.

¿Qué piensa del papel del gobernador de Arequipa, sindicado de echar combustible al conflicto?

No voy a hacer juicio de valor, tengo una relación muy buena con el gobernador (...). Él tiene un estilo y posición clarísimos, que no nos debe sorprender. En campaña dijo: “Tía María no va”, y es coherente con lo que prometió en campaña.

¿Pero una autoridad debería encabezar una posición?

Ese análisis no me corresponde. Como alcalde, represento a los que están a favor y en contra. (Con estos últimos), hay que buscar puntos de coincidencia y decirles que protesten pacíficamente; mientras que, a quienes están favor de la empresa minera, decirles que tampoco generen actos de provocación.