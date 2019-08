Las frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Franciso Ísmodes

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, sostuvo que las medidas que el Gobierno tomó respecto al tema de la minera Southern en Tía María, Arequipa, no sientan un precedente negativo para la industria extractiva nacional. En todo caso, el ministro Ísmodes indicó que la pausa que, al menos temporalmente, el Ejecutivo le ha puesto al proyecto minero en Arequipa, es excepcional.

“Suspensión de Tía María no deja mal precedente, la medida es extraordinaria”, señaló el ministro Francisco Ísmodes.

César Villanueva

Tras ser sindicado por el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, como receptor de dos pagos provenientes de la Caja 2 de la constructora —60 mil dólares en total—, el congresista de APP y ex primer ministro César Villanueva, reiteró “tajantemente” que él no ha recibido dinero de la empresa brasileña, como sí lo señaló Barata a los fiscales peruanos del Equipo Especial Lava Jato en un interrogatorio en Sao Paulo, Brasil.

En conferencia de prensa en el Congreso, César Villanueva enfatizó: "Niego tajantemente haber recibido un solo centavo de este señor (Jorge Barata) o de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht”.

George Forsyth

Enterado de la popularidad que tiene entre la ciudadanía, la cual, incluso, lo percibe como potencial candidato presidencial, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, dio a entender que no tiene tiempo, al menos de momento, para pensar en una posible candidatura.

Forsyth confesó que ha recibido el llamado de no pocas tiendas políticas, pero que, a fin de continuar con su gestión en La Victoria sin aparentes distracciones, los ha rechazado.

“Me han llamado varios (partidos), pero así como me llaman, así les cuelgo porque no me puedo desconcentrar”, dijo el burgomaestre victoriano.

Luciano López

El último viernes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronunció sobre el recurso de casación que la defensa de Keiko Fujimori interpuso para anular la orden de prisión preventiva que pesa en contra de la lideresa de Fuerza Popular.

Aunque los jueces votaron en discordia y, ahora, será necesaria la intervención de un juez dirimente, lo cierto es que el tribunal supremo determinó que la excandidata presidencial no debe salir en libertad y, por el contrario, es necesario que continúe siendo investigada por el caso Lava Jato en prisión, pues existe en su caso un latente peligro de obstrucción a la justicia.

La discrepancia entre los magistrados, vale indicar, se dio en torno al tiempo que debe durar la medida restrictiva; por un lado, dos magistrados votaron a favor de que Keiko Fujimori siga en prisión por 36 meses, mientras que, por el otro, tres jueces votaron a favor de que la medida se reduzca a 18.

En ese sentido, el abogado constitucionalista Luciano Lópéz, opinó que “los perdedores" que arroja este resultado en la Corte Suprema son, efectivamente, "la defensa de Keiko Fujimori y la posición del fiscal supremo Rodríguez Monteza”, quien, pese a tener la obligación de defender la posición del Ministerio Público para que no se anule la prisión preventiva, emitió una opinión escrita recomendando que, por el contrario, se libere a la lideresa de Fuerza Popular.

Martín Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, comentando sobre su proyecto para adelantar las elecciones al 2020 y, por consiguiente, acortar el mandato de representación de los congresistas —y el suyo mismo como jefe de Estado—, cuestionó a los opositores a su propuesta reforma constitucional, confrontándolos en el sentido de que no tengan miedo a la decisión de la población.

“¿Por qué le tienen miedo al pueblo? El pueblo es quien nos da el mandato. ¿El alcalde y yo, presidente, qué somos? Servidores públicos. Nos debemos al pueblo y si vemos una crisis tenemos que regresar al pueblo para que nuevamente, a través de su voto, defina las nuevas autoridades”, dijo el jefe de Estado en una de sus visitas a las regiones del territorio patrio.

Martín Bustamante Castro

Luis Castañeda Lossio, el exalcalde de Lima, ve su caso cada vez más oscuro.

Ahora, su excolaborador de confianza, Martín Bustamante Castro, quien fuera, durante la gestión del líder de Solidaridad Nacional, funcionario en la Municipalidad de Lima, confesó vía Twitter que se acogió como delator en la investigación que el Ministerio Público sigue en contra de Castañeda Lossio.

El exburgomaestre de la capital, para mayores luces, se encuentra investigado por presuntamente haber recibido dinero de la empresa brasileña OAS a cambio de los peajes de Lima.

En ese sentido, Bustamante Castro reveló que fue a Fiscalía "a fin de renunciar voluntariamente a la reserva de mi identidad como colaborador”.

Tomás Gálvez

El fiscal supremo Tomás Gálvez, luego de que recibiera una orden de impedimento de salida por 8 meses dictada por el Poder Judicial, a pedido del también fiscal supremo Pablo Sánchez, sostuvo que denunciará al ex fiscal de la Nación porque, a su criterio, el magistrado ha usurpado las funciones correspondientes al actual titular del Ministerio Público.

El argumento del fiscal Tomás Gálvez se ampara, según señala, en Ley Orgánica del Ministerio Público, que indica que en su condición de fiscal supremo solo podría ser investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

"Voy a denunciar a Pablo Sánchez por usurpación de funciones”, dijo el fiscal Tomás Gálvez, al respecto.

Gálve, vale indicar, en su condición de fiscal supremo, es sindicado como miembro de la banda criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Giulliana Loza

Tras la derrota en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la abogada defensora de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, manifestó su molestia por el disenso entre los jueces supremos que evaluaron la casación que presentó para intentar anular la prisión preventiva que pesa contra la lideresa de Fuerza Popular.

“Esperábamos una resolución justa y ello no ha sucedido aún”, dijo la letrada a la salida de la audiencia.

Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, retomó el tema de los procesos de extradición del expresidente Alejandro Toledo, detenido en los Estados Unidos, y de César Hinostroza, detenido también pero en Madrid, España.

Al respecto, el titular de Justicia indicó que estos procesos de extradición deberían resolverse en mayo próximo. “Extradiciones de Toledo e Hinostroza deberían darse a más tardar en mayo del 2020”, señaló el ministro Vicente Zeballos.

Jefferson Moreno

El caso de la ex primera dama Nadine Heredia se habría excedido en el plazo de investigación, señaló el abogado de la esposa del expresidente Ollanta Humala, Jefferson Moreno.

El letrado indicó que no es posible que, hasta la fecha, no se haya presentado una acusación por crimen organizado contra la ex primera dama, por lo que solicitó al Poder Judicial que archive la investigación del Ministerio Público.

“No puede haber investigación por 3 años sin que exista imputación por crimen organizado”, dijo el abogado. Sin embargo, vale precisar que las pesquisas se iniciaron en febrero del 2017.

José Domingo Pérez

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, mostró su asombro al conocer la denuncia penal que el procurador Amado Enco interpuso contra su colega Jorge Ramírez, de la Procuraduría Ad Hoc, que tuvo un rol importante en la confección del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, pues fue la encargada de fijar la reparación civil que deberá pagar la empresa brasileña al Estado peruano.

“Lo que sí me sorprende es la actuación del doctor Amado Enco, que, como lo han calificado exprocuradores que se han presentado en diversos programas periodísticos, ha tenido una actuación infeliz”, señaló el fiscal Pérez.

La denuncia contra Ramírez señala que este habría actuado de forma lesiva al Estado al haber “pactado” con Odebrecht un convenio que beneficiara a la empresa en lo concerniente al saldo de dinero correspondiente de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, dinero que, a la fecha, Odebrecht viene reclamando.

José Luis Lecaros

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, si bien reconoció que el Equipo Especial para el caso Lava Jato, que es coordinado por el fiscal superior Rafael Vela Barba, viene haciendo un trabajo destacado con las investigaciones vinculadas a la empresa Odebrecht y otras firmas tanto brasileñas como nacionales, instó a los fiscales a que pisen el acelerador con las pesquisas, pues, a la larga, esto puede resultar un aspecto negativo.

“El equipo Lava Jato, liderado por el fiscal Vela está haciendo una buena labor, pero le veo un pequeño defecto, que es la demora que están haciendo en estas investigaciones”, dijo el titular del Poder Judicial en entrevista a los medios.