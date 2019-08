Las redes sociales hablan

Federico Rosado

Docente

“El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son”, es una frase atribuida al expresidente uruguayo José Mujica.

Efectivamente. Antes de ser alcalde o congresista era una persona modesta, saludaba a todo el mundo; luego, irreconocible. Y pasa también con el secretario general, el presidente de la directiva, de la junta vecinal, del club, etc.

Pero hay otro poder que hace que las personas se muestren tal cual son, ellas mismas, y que antes parecían buena gente. Ese es el poder de ser escuchado, leído, visto en las “famosas” redes sociales: Facebook, WhatsApp, otras.

Nótese que lo de “famosas” no es necesariamente una cuestión de mera adjetivación. Su uso no es casual, lo que pasa es que una persona, común y silvestre, cuando publica en las redes adquiere fama, se hace conocida. Es el exhibicionismo en su esplendor.

La semana pasada, a raíz del paro por Tía María, las famosas redes estallaron en frases e imágenes que dan para una tesis doctoral. Qué no se dijo o qué no se dijeron. Insultos de grueso calibre, odios regados por doquier, desprecios a rajatabla, racismo a todo dar, ninguneos de toda clase. No se salvó ni la mamá, papá, abuelita, hijas, yernos ni mascotas. Los protagonistas, eso sí, pueden ser cualquiera. Y cualquiera es cualquiera. Basta tener un celular o computadora para intervenir en las redes.

Están los que tiran la piedra y escoden la mano, o sea los que se crean un Facebook falso para dar paso a sus bajos instintos. O los que tienen una trayectoria notable: estudiaron en un buen colegio, buena universidad, sacaron su maestría, pero en las redes son otros. Y son tan iguales a los que nunca pudieron acceder a una buena educación.

En eso, las redes igualan, finalmente todos son patanes, necios, estúpidos. Es inútil sostener una conversación mínimamente razonable con ellos. Imposible. Uno pasa a ser su enemigo, y los insultos abundan. Digo, esto es libertad de expresión. Sí. Esto es parte de la democracia. Cuesta decirlo: sí. O, ¿es que antes de las famosas redes convivíamos mejor, sin la necesidad de demostrar cuánto uno puedo escupir a otros?