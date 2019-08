Domingo Pérez sobre Keiko Fujimori: Se ha ratificado que su prisión preventiva es legal

El fiscal José Domingo Pérez se refirió en entrevista sobre la interpretación de la Corte Suprema del recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y otros integrantes de Fuerza Popular, que hoy cumplen prisión preventiva por sus vínculos con Odebrecht.

Como se conoce, el último viernes 9 el tribunal no llegó a un consenso respecto a la solicitud; se necesitaba que al menos 4 miembros del jurado manejaran la misma postura, pero 3 consideraron que se le debe reducir la prisión de 36 a 18 meses, mientras que 2 manifestaron que debe cumplir los 36. Un juez dirimente decidirá el futuro de la lideresa de Fuerza Popular.

PUEDES VER Juez dirimente decidirá entre 18 o 36 meses para Keiko, no hay otra opción

Para José Domingo Pérez, ello es una señal de que la Corte Suprema ha determinado de que la orden de arresto es legal y constitucional.

“Es un pronunciamiento que está reafirmando la posición que ha venido sosteniendo la fiscalía desde un primer momento [...] ha quedado claro que los elementos y argumentos que presentó la fiscalía en primera instancia, a mi cargo, ratificados en segunda instancia presentados por el doctor Rafael Vela han sido confirmados a nivel de la instancia de la casación. Lo que está en discusión tan solo es si debe ser 36 meses el plazo de la prisión preventiva o un plazo menor de 18 meses”, explicó el funcionario para El Comercio.

Añadió la Corte Suprema ha ratificado que la prisión preventiva de Keiko Fujimori “es legal, debida, constitucional y por lo tanto se ha evidenciado el peligro procesal que la fiscalía ha señalado, es decir, la obstaculización clara a la investigación a través de actos de obstrucción que ha desarrollado la investigada”.

Respecto al cuestionado fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, que pidió la liberación de la hija de Alberto Fujimori al representar a la fiscalía ante la corte, José Domingo Pérez sostuvo que su actuación fue totalmente descalificada.

“Ha quedado totalmente descalificada la actuación del fiscal supremo porque presentó argumentos señalando que no correspondía un mandato de prisión preventiva a través de un informe escrito que no fue a sustentar oralmente. Pretendió interferir en el normal desarrollo de este proceso presentando ese dictamen que no tenía ningún asidero”, expresó.

José Domingo Pérez también manifestó que al estarse investigando a una organización criminal, la prisión de 36 meses para la excandidata debe continuar.

“Soy del criterio que el plazo debe ser de 36 meses porque estamos ante una organización criminal. Espero que el nuevo juez supremo llamado a votar también comparta este criterio. Es una investigación compleja, no es una investigación sencilla, implica diversos actos de investigación y si queremos llegar a la verdad, que nos permitan ese plazo, no para solo investigar, luego de ser el caso se tendrá que acusar y llegar a un juzgamiento y durante ese desarrollo tenemos que cautelar el proceso”, comentó.