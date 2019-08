Fuerza Popular: reporteros de la Federación de Periodistas del Perú también fueron agredidos

Los simpatizantes de Fuerza Popular vienen demostrando desde hace un buen tiempo que no se hacen problemas en agredir a reporteros, funcionarios u opositores a su postura política.

Su último episodio de violencia fue registrado el pasado viernes 9 de agosto en los exteriores del Poder Judicial cuando se evaluaba el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori.

La República denunció que partidarios naranjas atacaron al fotoperiodista de nuestro medio John Reyes. En línea con ello, él no fue el único afectado, también colegas de la Federación de Periodistas del Perú sufrieron agresiones.

El gremio periodístico, presidido por Ángel Sánchez Dueñas, emitió un pronunciamiento al respecto explicando que sus trabajadores solo realizaban su labor con normalidad cuando fueron embestidos por una turba.

“En el registro gráfico que obra en nuestro poder se aprecia claramente como nuestros reporteros fueron atacados por simpatizantes de la señora Keiko Fujimori, y además claramente se oye los insultos que profirieron contra quienes solo estaban cumpliendo su labor de informar sobre el resultado de la audiencia judicial”, se lee en parte del comunicado.

“La Federación de Periodistas del Perú (FPP.) ratifica que su equipo de prensa actuó bajo el ámbito del interés público, su rol fue el de informar sobre un hecho público. En ese sentido, la labor de los periodistas pertenecientes a esta casa fue bajo el estricto cumplimiento del deber de informar”, se añade.

En ese sentido rechazaron el feroz accionar de los seguidores de Fuerza Popular, el cual calificaron como cobarde.

“Expresamos nuestra total solidaridad con nuestros reporteros de prensa: Graciela Sulca y Omar Ponce, y manifestamos nuestro rechazo y repudio por el cobarde ataque del cual fueron víctimas”, finaliza el escrito.

Por otra parte, la Corte Suprema aún no ha dado una determinación sobre el recurso de casación de la excandidata presidencial. No ha habido consenso entre los vocales que viene revisando el caso; no obstante, solo hay dos posiciones: que se rechace el recurso y que cumpla sus 36 meses de prisión preventiva, y que se reduzca de 36 a 18 meses su prisión.