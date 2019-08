El audio filtrado de la cita entre Martín Vizcarra y Elmer Cáceres sobre el proyecto Tía María no será ilegal pero sí erosiona la credibilidad del presidente de la república pues proyecta un doble discurso según quién lo oiga.

En el contexto de la paralización y la tensión regional, el encuentro oficial pero –entendiblemente– a puerta cerrada, se realizó en la biblioteca Mario Vargas Llosa de Arequipa a las 5 pm del 24 de julio, luego de la sesión del consejo de ministros de ese día a las 7 am en Palacio en Lima en la que el presidente Vizcarra informó del mensaje que daría cuatro días después al congreso, incluyendo el adelanto electoral.

Lo que no fue público ni mencionado en la conferencia de prensa al final de la cita en Arequipa es que el presidente Vizcarra, acompañado del premier Salvador del Solar y los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Defensa, se comprometió con Cáceres y los gobernadores de Madre de Dios, Tacna y Cusco a retroceder en el permiso de construcción para Tía María otorgado por su gobierno el 9 de julio.

No es ilegal el ofrecimiento del presidente Vizcarra, pero sería mejor que tuviera un solo discurso para entender las políticas de su gobierno, empezando por saber si en verdad quiere desarrollar proyectos mineros o no, y no como suelen decir hoy ‘a cualquier costo’ porque es obvio que sí se puede armonizar inversión con protección del ambiente y los derechos ciudadanos.

Lo que no se puede armonizar es el vaivén de gobernadores radicales como Cáceres que, sin más argumentos que la pechada y la violencia, paralizan el progreso de sus regiones y del país por servir a su interés propio y que, además, venden al presidente filtrando un audio que lo hace quedar muy mal.

Tampoco es conveniente usar como biombo a órganos en teoría autónomos como el consejo de minería, pero en la práctica al servicio de la política, y decidiendo en asuntos que no son de su competencia.

Y para no parecer que estamos perdidos en el laberinto presidencial, el gobierno debe tener convicción en lo que hace, siendo una expresión penosa de esta ausencia que el anuncio del permiso de construcción de Tía María se lo encargaran a la empresa, y el de la marcha atrás al alcalde de Arequipa.