Filtran audio de negociación de Martín Vizcarra con autoridades arequipeñas por Tía María

En las últimas horas, después de conocerse que el Consejo Nacional de Minería decidió suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María a la empresa Southern Perú Cooper Corporation, se filtró en redes sociales un audio con el que se demostraría que el mandatario Martín Vizcarra tomó la medida antes de Fiestas Patrias.

Según fuentes consultadas por La República, la reunión entre el presidente de la República y los gobernadores regionales registrada en audio se habría realizado el pasado miércoles 24 de julio en Arequipa, día en el que, según consta en la agenda del Consejo de Ministros, el Ejecutivo visitó dicha región para dialogar por el caso Tía María.

En la grabación, Vizcarra Cornejo pide comprensión y paciencia a los asistentes en la búsqueda de una solución para el conflicto social, ya que, si bien aceptó que existía la posibilidad de “retroceder”, no podía darse de la noche a la mañana.

“Ahora, muy bien, ya se dio. Hay momentos para retroceder. Vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana. Hay que verlo, trabajarlo. Eso es lo que quiero ustedes comprendan. Quiero que esa actitud y posición sea trasmitida”, plantea el jefe de Estado, a quien, en respuesta, un participante le pide que aclare ante la población que el problema de Tía María no dependía de las autoridades locales.

PUEDES VER Milagros Salazar intenta comparar a Vizcarra con Hugo Chávez usando video manipulado

Ante ello, el presidente se comprometió a buscar la solución para evitar el conflicto en Arequipa.

“Yo sí puedo comprometerme aquí, sabiendo cuál es mi posición, buscar alternativas de solución. No podría salir y decir que voy a cancelar. ¿Bajo qué argumento? Tengo que prepararme. Pido que me comprendan. Yo no soy el enemigo. Hemos llegado a esta situación fruto de todo un proceso largo”, expresó.

Casi al final del audio, le preguntan a Vizcarra por una fecha aproximada para la solución del problema por la licencia de construcción. El jefe de Estado estimó que demoraría “una semana” porque estaba próxima la celebración por Fiestas Patrias.

“Yo trataría que sea lo más pronto. En una semana. El tema es que tenemos 28 de julio encima”, finalizó.