Discordia y derrota

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no alcanzó un acuerdo sobre el recurso de casación con la que Keiko Fujimori y sus coinvestigados buscaban obtener su libertad. Ninguna de las posiciones de los vocales alcanzó el mínimo requerido de cuatro votos; tres de ellos proponen reducir de 36 a 18 meses la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, y dos declarar infundado el recurso de casación y, por lo tanto, ratificar la prisión preventiva de 36 meses.

De acuerdo a los procedimientos establecidos, la Sala convocará a un nuevo magistrado que, si respalda la posición de los tres primeros, se adoptará la decisión de reducir la prisión de Fujimori a 18 meses, debido a que esta opción alcanzará los cuatro votos; de lo contrario, se llamará a otro vocal para que dirima el empate. Ello significará la celebración de una nueva audiencia en función de la carga procesal de la mencionada sala.

Este resultado parcial implica, no obstante, una victoria del equipo de fiscales del caso Lava Jato respecto a la idoneidad de la prisión preventiva dictada contra Fujimori. Ningún miembro de la Sala ha cuestionado la medida, en tanto que la discusión recae sobre el plazo. De ese modo, quedan en pie y vigentes las razones por las cuales, en octubre del año pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho sentenció a Fujimori a 36 meses de prisión preventiva, particularmente las que aluden a las evidencias de actos de obstrucción a la justicia que esta realizó para impedir la investigación y para debilitar, vía difamación, a los fiscales a cargo del caso, en acuerdo con algunos magistrados del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Lo que en el derecho se denomina discordia de los votos, un resultado frecuente en las decisiones de los cuerpos colegiados judiciales, no puede ser cuestionado como una falta de voluntad de la justicia para atender el pedido de Fujimori, como señalan los voceros de Fuerza Popular. Lo cierto es que no estamos ante un fallo, sino ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en base a la discrepancia de los vocales, lo que se ha producido porque la parte demandante no ha podido convencer a la mayoría de jueces sobre la justeza de sus argumentos, un revés a pesar de que a favor de Fujimori no solo actúa su defensa sino también el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, un magistrado ligado al grupo criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que se pronunció en contra del argumento de la Fiscalía, abogando por la libertad de Fujimori por haberse, dijo, vulnerado sus derechos fundamentales.