Fiscal Juárez tras denuncia a procurador: “Estas actitudes ponen en peligro el acuerdo”

El fiscal Germán Juárez Atoche se refirió a la denuncia realizada por el procurador Amado Enco a su homólogo Jorge Ramírez por un presunta negociación incompatible y omisión de funciones, en la que habría favorecido a Odebrecht con la negociación por la reparación civil.

En diálogo con Canal N, el magistrado del Equipo Especial Lava Jato indicó que las actitudes mostradas pueden afectar el convenio con la constructora brasileña, la cual ha ayudado a las investigaciones relacionadas al caso.

PUEDES VER Procuradores se enfrentan por el caso Odebrecht

“Estas actitudes, lo que hacen es poner en peligro el acuerdo de colaboración con Odebrecht, el cual ha venido denotando de que ha sido fructífero, toda vez que gracias a ese acuerdo se vienen realizando investigaciones de casos emblemáticos donde altos funcionarios vienen siendo investigados”, expresó Germán Juárez.

Asimismo, señaló que “si están diciendo de una manera –para mí descabellada– descabellada, de que hubo un pacto entre el procurador con la empresa Odebrecht, no solo han intervenido ellos, también fiscales, José Domingo Pérez”.

PUEDES VER Zeballos niega riesgo en acuerdo con Odebrecht tras denuncia a procurador

“Ese tipo de actitudes no conllevan a llevar un clima de procesos penales favorables que vienen llevando el Ministerio Público. Si no hay acuerdo de colaboración eficaz, se viene abajo. ¿A quién le favorece? Todas las declaraciones y documentación que aporta Odebrecht simplemente no podrían ser utilizados”, añadió Germán Juárez.

Por otro lado, respecto al pedido del fiscal supremo Tomás Gálvez a la autoridad del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, de citar a José Domingo Pérez y Rafael Vela por el acuerdo suscrito con Odebrecht.