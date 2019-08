Keiko Fujimori: ¿cómo se resolverá ahora la casación de su prisión preventiva?

Por: Jalbi Romero M.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronunció este viernes sobre la casación de Keiko Fujimori. En la audiencia, el presidente del juzgado, el juez Hugo Príncipe, indicó que hubo un consenso en el sentido de que la lideresa de Fuerza Popular debe continuar en prisión preventiva; sin embargo, no se llegó a un acuerdo respecto al plazo de la medida restrictiva.

Entre los jueces supremos existen dos posturas: la primera, que agrupa a los jueces Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas, propone declarar infundada la casación y que Keiko Fujimori cumpla los 36 meses de prisión preventiva.

La segunda, por otro lado, agrupa a los jueces Castañeda Espinoza, Chávez Mella y Príncipe Trujillo, y plantea declarar fundada en parte la casación, a fin de reducir el plazo de 36 a 18 meses de prisión preventiva.

Ante ese escenario de 2 votos contra 3, la Sala Penal Permanente no pudo resolver la recurso, ya que se necesitan como mínimo 4 votos para determinar una conclusión resolutiva.

Nuevo juez

Ahora, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que le corresponde a la Sala Penal Permanente “es llamar a un vocal de otra sala para que pueda votar” en el caso de Keiko Fujimori, como explicó a La República la abogada penalista Romy Chang.

Sin embargo, la especialista advirtió que este nuevo magistrado podría abrir un nuevo escenario que, no se descarta, puede favorecer a la lideresa de Fuerza Popular.

"Esta sexta persona tiene tres opciones: sí, estoy de acuerdo con la posición de los dos magistrados que dicen que se mantiene todo igual y 36 meses de prisión preventiva; puede decir que es mejor 18 meses; y, también, puede tener una tercera opción, que es no estar de acuerdo con un grupo ni con el otro y que debe declararse fundada la casación y salir libre. O de repente no darle 18 meses si no 9″, explicó la abogada a este diario.

En el caso de un escenario diferente a los que platean las posiciones conocidas en la Sala Penal Permanente, la abogada indicó que se tendría que buscar a otro nuevo vocal para que dirima la cuestión hasta que una postura obtenga los cuatro votos necesarios para emitir un fallo.

"Como no se han completado 4 votos para ninguna posición, nuevamente se vuelve a citar a un integrante más de otra sala. Otra vez se cita a una fecha de audiencia, se vuelve a escuchar los alegatos y decide. Y así sucesivamente hasta que alguna de las posiciones tenga cuatro votos”, señaló Chang.

¿La Corte Suprema puede aún dejarla libre?

Al menos en apariencia, el pronunciamiento de la sala indica que la opción de que Keiko Fujimori salga en libertad en la última instancia del Poder Judicial, no existe. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el juez dirimente pueda abrir un escenario que beneficia a la lideresa de Fuerza Popular en ese sentido.

En ese sentido, la abogada explicó que “sí sería posible” que Keiko Fujimori salga en libertad por un fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, precisó que, para eso, se tendría que “ir llamando de uno en uno a los vocales hasta tener una posición con cuatro votos”.

“[El juez dirimente] crea una nueva posición, que puede consistir en varias otras opciones, como por ejemplo, declarar fundada la casación y disponer la libertad; o declarar fundada en parte la casación y rebajar el plazo a 24 meses; o declarar fundada en parte la casación y rebajar el plazo a nueve meses, etc.”, señaló la abogada a este diario.

Lo que no se puede

Ahora que las cosas en la Sala Penal Permanente han tomado otro rumbo, hay ciertos escenarios que se excluyen. El primero está vinculado a la elección del juez supremo dirimente.

“Hay todo un orden por el cual se les va a llamar. El problema es que hay varios vocales, como el doctor San Martín, que han dicho que ellos no van a conocer el caso de la señora Fujimori porque tienen un tema de incompatibilidad, porque por ejemplo en su caso, él condenó a su papá y esas cosas. Él, por ejemplo, ya no podría ser considerado para integrar la sala”, explicó la abogada.

En ese grupo también se incluiría al juez supremo Aldo Figuera, quien se inhibió también de ver el caso de Keiko Fujimori luego de que fuera vinculado a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Otro escenario que tampoco podría darse es que todos los jueces de la Corte Suprema vean en esta instancia el caso de la excandidata presidencial.

“Un caso no se ve por todos los magistrados de la Corte Suprema. Cuando se juntan todos es para emitir una opinión, por ejemplo, en un pleno jurisdiccional o un caso que requiere interpretación general, un presupuesto concreto. Pero en este caso ya ha habido un pronunciamiento que está por completarse. Entonces no se puede cambiar la metodología”, señaló la abogada.

Hábeas Corpus en el TC

Fuera de la Corte Suprema, Keiko Fujimori aún tiene una posibilidad de recuperar su libertad, y se encuentra en el Tribunal Constitucional, en la forma de un recurso de hábeas corpus que actúa indiferente al desarrollo de que lo que ocurra en el Poder Judicial.

Este hábeas corpus, que interpuso la hermana de Keiko Fujimori, fue rechazado en las dos primeras instancias. Luego, pasó al Tribunal Constitucional, que actúa como instancia definitiva. En ese sentido, el TC podría resolver de modo favorable a la lideresa de Fuerza Popular, anulando la prisión preventiva, independientemente de lo que diga la Corte Suprema, pues “son dos vías totalmente diferentes”.

A esto se suma el tema de las fechas que cada instancia determine para ventilar el caso de Keiko Fujimori, que estará condicionado por la carga procesal de cada instancia.

Ahora, dado que la decisión de la sala, hasta el momento, parece orientarse al hecho de que no se anulará la prisión preventiva, es probable que “la celeridad que le van a dar no sea la misma que la que le dieron en un primer momento”.

“Yo estimo, como suelen hacerlo en la práctica, que ellos esperarán a ver que se resuelva lo del Poder Judicial y luego recién dirán una fecha para la vista que, ojo, demora. En el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala demoró más de un año”, señaló la abogada.

Ampliación de prisión preventiva

Por otro lado, en el caso de que la prisión preventiva sea reducida a 18 meses, el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a la lideresa de Fuerza Popular, sí podría pedir que se amplíe la medida restrictiva.

“Pueden pedir una ampliación del plazo por 36 meses más, pero esa va a ser una guerra que van a tener que lugar en su momento”, dijo la abogada Chang.

Esta posibilidad se entiende en un escenario en el que la Fiscalía, tras vencerse el plazo de la prisión preventiva, necesite más tiempo para poder continuar con su investigación y acusar a Keiko Fujimori.