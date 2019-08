Sin resultados

La primera ronda de diálogo para el adelanto electoral iniciada por el Gobierno está concluyendo como se había previsto, es decir, con un grupo de bancadas que en distinto tono se muestran dispuestas a aceptar el recorte del mandato del Congreso y del Ejecutivo, y tres bancadas resistentes a esta salida a la crisis.

Fuerza Popular no se ha negado a conversar con el premier Salvador del Solar, pero ha ido a ese diálogo de mala gana, premunido de una decisión a no escuchar, expuesta antes y después de la cita a través de mensajes violentos contra el Gobierno, exigiendo inclusive un lugar “neutral”. Su vocera, Luz Salgado, ha concluido luego de la reunión que no habían sido convencidos.

Otras dos bancadas, el Apra y Contigo, se han negado a recibir al premier usando argumentos parecidos por su originalidad. Luego de participar desde el año 2000, por espacio de 19 años, en reuniones convocadas por 6 gobiernos, los parlamentarios del Apra se resisten a un diálogo porque “no se realizan en igualdad de condiciones ni de forma transparente, pues están referidas a la imposición de una medida arbitraria e inconstitucional”, olvidándose del lema de un aprista dialogante como Ramiro Prialé de que “conversar no es pactar”.

Contigo, el grupo de tránsfugas del Gobierno, exhibe una razón surrealista y cómica: no dialogan porque, señalan, la búsqueda de un consenso “debió ser anterior a la propuesta del Poder Ejecutivo”, y no después, con lo que acuñan un nuevo modelo de diálogo que, si se lleva a la práctica, no permitiría ni los acuerdos sobre los proyectos de ley presentados al Congreso. Todo antes, nada después.

Lo cierto es que estas razones absurdas esconden el propósito de evitar a toda costa el adelanto de elecciones. Lo que viene es una mayoría legislativa parapetada en sus curules y aduciendo cualquier consigna o lema, no importa cuán ridículos sean. Esto equivale a que, en el procedimiento parlamentario, en aplicación de las experiencias respecto a la reforma judicial y política, la táctica del fujimorismo y de sus aliados será alargar los plazos, levantar argumentos falaces y enredar el debate.

Se supone que el Gobierno se siente notificado de esta realidad. La oposición ha levantado un Muro de Berlín contra el adelanto electoral pretendiendo aislarse de la demanda de renovación ignorando al país. Esta situación habilita al Gobierno a proseguir con el diálogo con otros espacios y sectores, especialmente la sociedad civil que se ha expresado a favor de esta forma de solución de la crisis política nacional.