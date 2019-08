RMP sobre denuncia a procurador: “Parece un acto de amedrentamiento”

La conductora de RTV explicó que el rol de un procurador dentro de un proceso penal es ser el abogado del Estado y que busca la indemnización del daño causado.

“No acusan, no investigan porque eso lo hace un fiscal y no son jueces porque no sentencian, pero si solicitan al fiscal y al juez que se reponga al Estado de la forma que ellos propongan”, señaló.

RMP sostuvo que la denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco contra el procurador especial para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, es por los delitos de negociación incompatible y omisión de funciones, pues presuntamente él junto a otros responsables habrían aprobado la reparación civil a favor de Odebrecht.

“Es muy raro en el mundo del derecho. Yo no conozco caso en que un procurador denuncie a otro procurador”, manifestó.

Para la abogada, las denuncias penales en el Perú son un arma de amedrentamiento. Además, añadió que los delitos imputados contra el procurador ad hoc no están bien aplicados, por tanto, aseguró que es muy extraño el proceso contra Ramírez y que terminará siendo archivado.

“Parece un acto de amedrentamiento para que el convenio se caiga”, sostuvo.

Por último, resaltó que lo que conviene es permitirle a la empresa brasileña arreglar sus problemas económicos para que así pueda obtener los recursos necesarios y pagar la reparación civil que corresponde al Estado peruano.