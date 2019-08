Procuradores se enfrentan por el caso Odebrecht

Denuncia. Procurador en delitos de corrupción Amado Enco denuncia penalmente al procurador ad hoc Jorge Ramírez. Lo acusa de favorecer a constructora en tema de reparación civil.

Procurador versus procurador. Un nuevo episodio, singular por los personajes involucrados, toma lugar desde ayer en el marco del caso Lava Jato. Se conoció que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo de Amado Enco, denunció penalmente al procurador ad hoc Jorge Ramírez. El cargo: supuestamente haber favorecido a Odebrecht en las negociaciones sobre el pago de la reparación civil.

Ambos, Enco y Ramírez, dependen del Ministerio de Justicia (Minjus) que conduce Vicente Zeballos. Esto se produce en el contexto por el debate desatado sobre si el Estado debe devolver S/ 524 millones a la constructora por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

Por la reparación civil

Existe un intenso debate sobre si ese dinero debe ser entregado o no a Odebrecht. Hay una condición para que eso ocurra: que no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren a Odebrecht por hechos distintos a los que son materia del acuerdo de colaboración eficaz (que se extiende a 4 casos puntuales en los que la empresa reconoció sobornos).

Para el Equipo Especial, que dirige Rafael Vela, tal requisito se cumple. En su informe entregado al Minjus, Vela argumentó que Odebrecht no tiene investigaciones preparatorias pendientes, solo preliminares, por lo que la empresa se encuentra dentro de los alcances del acuerdo. Con ello, estaría habilitada para recibir el monto.

Existe la posición contraria –incluso manifestada de manera pública por el presidente de la República, Martín Vizcarra– en el sentido de que la empresa no tiene derecho a beneficiarse de ese dinero, el cual se encuentra depositado en una cuenta custodiada por el Minjus.

Se ha cuestionado, además, que Vela haga la diferencia entre investigaciones preliminares y preparatorias para justificar que el dinero puede ser cobrado por Odebrecht.

La decisión de si la devolución procede o no será de la jueza María de los Ángeles Álvarez, que tuvo a su cargo la homologación del acuerdo.

La posición de Enco

Enco denuncia a Ramírez por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales en perjuicio del patrimonio del Estado.

“Para esta Procuraduría, el denunciado (Ramírez) habría pactado irregularmente la devolución de aproximadamente 524 millones de soles existentes en el FIRR (Fideicomiso de Retención y Reparación), producto de la retención de la venta de la Empresa de Generación Huallaga (concesión de la hidroeléctrica Chaglla), a pesar de que este dinero, por mandato de la Ley N° 30737, tiene la condición de intangible y está destinado exclusivamente al pago de la reparación civil a favor del Estado”, argumentó Enco.

Asimismo, según Enco, Ramírez “habría consentido la inaplicación de la Ley N° 30737 creada para asegurar el pago de las reparaciones civiles y deudas tributarias”, sin considerar “que dichos colaboradores (es decir, Odebrecht) mantenían investigaciones y procesos judiciales pendientes”. Enco aseguró que no se pretende la nulidad del acuerdo de colaboración.

Ramírez acatará decisión

Ramírez, debido a su cargo, fue parte relevante del proceso que condujo a la suscripción del acuerdo con Odebrecht.

Se conoce –por trascendidos– que él tampoco considera oportuna la entrega de los 524 millones a Odebrecht. En todo caso, se sabe que aceptará lo que la jueza Álvarez decida.

Desde el Ministerio de Justicia dijeron que el Consejo de Defensa Jurídica va a revisar la denuncia contra Ramírez para preparar un informe técnico legal. Se supo que el titular del pliego no conocía de la denuncia y se enteró de ella después de que esta fue presentada y difundida en los medios de comunicación. Tanto el procurador Enco como su colega Jorge Ramírez dependen en sus funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Se ha pedido al secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica que revise la denuncia formulada y prepare un informe técnico-legal”, refirió una fuente del Minjus. No obstante, la fuente dejó en claro que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha sido aprobado mediante una sentencia del Poder Judicial y, por tanto, no puede ser desconocido.

“El acuerdo de colaboración ha sido homologado por la jueza, no ha sido apelado, técnicamente está consentido, no se puede modificar, por tanto no afecta su aplicación. La jueza cumplió una función de control de legalidad sobre todas las consideraciones del acuerdo. Estamos evaluando las acciones emprendidas”, indicó. ❖

Procuraduría ad hoc rechaza favorecimiento