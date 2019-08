Keiko Fujimori y los recursos presentados para conseguir su libertad

Este viernes 9 la Corte Suprema resolverá la casación de Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva. Se trata del quinto recurso presentado para revocar o variar la medida que tiene la lideresa de Fuerza Popular.

Son 9 meses en que Fujimori se encuentra en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. El 31 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho había dictado la medida preventiva contra ella en el marco del caso Cócteles, en el que ocultó aportes ilícitos mediante donaciones a través de actividades en el que consiguió una recaudación millonaria para sus campañas presidenciales.

Apelación rechazada

Tras el fallo judicial, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, apeló la decisión de Concepción Carhuancho. El recurso fue admitido a trámite el 20 de noviembre, mientras que el 3 de enero del 2019, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, integrada por César Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe, lo declaró infundado, argumentando que “no se presenta un caso de peligro de fuga”, por parte de la excandidata naranja, “más sí concurre el peligro en la obstaculización de la actividad probatoria”.

Los hábeas corpus presentados

A la par en que se evaluaba la apelación, el ciudadano Édgar Flores presentó un hábeas corpus contra Richard Concepción Carhuancho asegurando una “presunta vulneración al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, pluralidad de instancia y defensa ante la Sala superior” en el caso de Keiko Fujimori. La Corte Superior lo declaró improcedente el 7 de junio.

Giulliana Loza, al respecto de este hábeas corpus, había señalado que el recurso no fue presentado por ellos. “No teníamos conocimiento del mismo, no conocemos al demandante y no somos parte de dicho proceso constitucional”, aseguró.

Sachi Fujimori, hermana de la lideresa de Fuerza Popular, también había presentado dos hábeas corpus: la Corte Superior ratificó, en uno de ellos, la improcedencia del recurso contra César Sahuanay, Jessica León y Richard Concepción; el otro fue presentado el 9 de julio contra Sahuanay.

Casación en suspenso

Tras la infundada apelación, Giulliana Loza interpuso el 25 febrero un recurso de casación para variar la prisión preventiva de Keiko Fujimori. El 26 de abril se realizó su calificación, siendo admitido a trámite.

Justamente la casación tuvo demoras y pedidos para la inhibición de un grupo de jueces que integraban el tribunal que revisara la casación, debido a sus presuntos vínculos con César Hinostroza, quien sería el líder de Los Cuellos Blancos del Puerto –según el fallo de prisión preventiva, Richard Concepción Carhuancho estableció que había una sujeción de uno de los integrantes de esta organización criminal, Pedro Chávarry, a los intereses de Fuerza Popular–.

Tanto la Procuraduría como la Fiscalía solicitaron la inhibición de los jueces Aldo Figueroa y Zavina Chávez, así como del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza –quien se suponía debía de defender la postura del Ministerio Público–. No obstante, estos fueron rechazados. Posteriormente, Figueroa pidió apartarse del caso. Jorge Castañeda realizó la misma solicitud, aunque esta fue desestimada por la Corte.

Rodríguez Monteza había solicitado que se declare fundado la casación, además de que se ausentó el 24 de julio a la audiencia.