José Arce: “Mi gestión de dos años en el Colegio de Abogados de Arequipa arranca cuando juramente”

Mónica Cuti

A la espera de su juramentación como nuevo decano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Arce Villafuerte critica las deficiencias del actual estatuto de su institución y habla sobre los cuestionamientos acerca del tiempo que estará en el cargo como decano de la orden profesional.

¿Cuánto durará su periodo? Voces en el Colegio de Abogados indicaban que solo sería hasta fin de año.

Hay la figura de la suspensión y de la interrupción. Se suspende un acto de juramentación y por lo tanto no se inicia y lo que no se inicia no puede terminar. En cambio, la interrupción es cuando un acto empieza y se interrumpe, puede ser al inicio o durante le periodo, en este caso cuando llega el periodo de la culminación, ahí sí termina definitivamente. En nuestro caso nunca se inició, entonces nuestro periodo será a partir de la juramentación, dos años.

Pero en el estatuto se indica que las elecciones se hacen en años impares...

Pero hay que recordar que las normas se interpretan, son abstractas, frías, y el que la interpreta le da la vida, en este caso es excepcional por una orden judicial. El Poder Judicial es quien paró la juramentación y es quien decide cuándo se reanuda en el mismo estado en el que se le encontró, que es cuando recién íbamos a juramentar. Esa juramentación es para dos años, no seis meses. Entonces, a partir de ese razonamiento es que prevalece la interpretación de dos años de gestión. El estatuto dice que deben llamarse a elecciones en año impar, muy bien, el 2021 llamaremos a alecciones.

¿Hay un mecanismo que se pueda interponer en contra de la juramentación?

Mecanismo para estos casos puntuales no existe, pero a través de interpretaciones e interés se pueden plantear ante el Poder Judicial cualquier acción que de acuerdo a una determinada postura agrave o distorsione un hecho jurídico. Se puede plantear muchas cosas, pero el tema es que si haya o no razón.

¿Cuántos procesos más tiene?

Nos pusieron siete procesos, de estos, dos fueron tramitados con medida cautelar. De los cinco restantes, tres fueron declarados inadmisibles e improcedentes y los otros dos desconozco. La primera medida cautelar no procedió y la segunda ayer (el lunes) el doctor Polanco la levantó.

Su elección fue muy cuestionada entonces...

Esta elección realmente ha cumplido con todas las exigencias y los parámetros de transparencia y se lo digo porque esto fue materia de una Acción de Amparo que llegó hasta el Tribunal Constitucional y en la primera y segunda instancia, además del tribunal, han referido que los argumentos que sirvieron para pretender anular las elecciones no tienen amparo. El Jurado Electoral actuó de acuerdo a sus facultades (anulando dos mesas). ¿Se excedieron? La Acción de Amparo dice que no. Entonces el tema no es un cuestionamiento jurídico, sino de un cuestionamiento personal de alguien que no acepta un resultado.

Se criticaba que con todo el problema el colegio perdió legitimidad...

El colegio ha perdido representatividad hace tiempo, como hace 10 años, porque es una institución de un gremio de abogados que en Arequipa siempre fue el baluarte de opinión. Hace 40 o 30 años la opinión del Colegio de Abogados marcaba una pauta. Eso se perdió hace tiempo.

¿Se modificarán los estatutos?

Cambiaremos los estatutos en beneficio de los agremiados y establecer un reglamento de elecciones porque no lo tenemos. Con estas experiencias (elecciones) queremos que los estatutos sean claros y actuales y se pongan muchos frenos.

¿Qué se busca?

Que el estatuto sea el fiel reflejo de una representación legítima de una junta directiva elegida de más del 50% de sus asociados, pero ahora, ¿cuántos agremiados votan? Solo 2 mil, en total somos 12 mil en la institución y solo están habilitados 6 mil. Nosotros recibimos algo más de mil votos versus 6 mil habilitados. ¿Tendrá legitimidad? No, entonces tenemos que desarrollar un mecanismo en el que el abogado realmente emita su voto. En estos momentos yo estoy en esa situación, ¿cuantos nos han elegido? Ni siquiera el 20% de habilitados.