Hernando Cevallos: Renuncia de Villanueva a su inmunidad parlamentaria no tiene validez

Hernando Cevallos, vocero del Frente Amplio, se refirió a la carta que publicó el congresista César Villanueva en la que asegura que renuncia a su inmunidad parlamentaria; sin embargo, esto no sería posible.

“El pedido del congresista Villanueva no tiene validez. No es su prerrogativa renunciar a su inmunidad, le corresponde al Pleno. No es legal. Esta situación merece que le brinde explicaciones al país, pues, además ha sido primer ministro”, declaró Hernando Cevallos.

En Twitter, César Villanueva publicó el documento enviado al Congreso. “Acabo de presentar mi renuncia a la inmunidad parlamentaria y mi compromiso de allanarme a cualquier investigación. La justicia y la función parlamentaria no pueden seguir divorciadas. Confío plenamente en que la verdad se abrirá paso”, se lee.

Cabe señalar que César Villanueva presentó este documento ante Pedro Olaechea, presidente del Congreso, luego de que Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en el Perú, declare que se vio favorecido por la constructora brasileño.

De acuerdo a Jorge Barata, César Villanueva habría recibido dos pagos de 30 mil dólares cada uno, por lo que el expremier se comprometió a colaborar con las investigaciones en su contra.

“A fin de no afectar la institucionalidad del Congreso de la República, renuncio a mi inmunidad parlamentaria, la cual no debe convertirse en un privilegio que entorpezca la investigación de este caso específico”, expresó César Villanueva.

“Creo firmemente en la labor que viene desarrollando la justicia peruana, y confío plenamente en que, de abrirse ese fuero, quedarán desvirtuadas las graves imputaciones que hoy manchan una trayectoria de servicio público de más de 20 años, en donde me conduje poniendo siempre por delante los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, añadió en el documento.

Hasta el momento, Pedro Olaechea no se ha manifestado al respecto para negar que sea válida la renuncia a la inmunidad parlamentaria presentada por César Villanueva.