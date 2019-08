Crónicas de guerra

La insigne Coalición Vizcarrista se ha visto seriamente afectada por el efecto “Tía María”, conflicto sureño que detiene, por el momento, sus planes de expansión a lo largo del codiciado territorio nacional.

Si a esto se suma que las voces llegadas desde Brasil, dejan muy mal parado a su ex Mariscal, el general Villanueva, la cosa no pinta bien. Ni siquiera con la ayuda de la prensa mermelera ni la del batallón judicial de fiscales de la facción odebrechista, que ya no saben dónde soltar sus municiones, esta campaña podría mejorar al corto plazo. La estrategia del adelanto de elecciones, como una tregua, aún está lejos de ser aceptada por las partes beligerantes.

La Armada Neo Marxista no sabe, tampoco, hacia dónde disparar sus cañones, puesto que el heroico ejército Fujiaprista tiene cientos de infiltrados en todos los flancos de esta guerra sin cuartel, inspirados en la idea de que el Perú está primero. La lucha contra la corrupción es su divisa, todos lo sabemos. Todavía, desde el inexpugnable bastión parlamentario se escucha “Mermeleros, aquel feroz grito de batalla multipropósito de la inmunidad atrincherada.

Con suerte, podría ser la ocasión perfecta para que las ‘Guaripoleras de Vizcarra’, ese fiel colectivo de iluminados deslumbrantes, pero convicciones muy bien aceitadas, según otras guaripoleras, hagan su mejor coreografía de aliento. Un silencio preocupa, porque podrían definir el resultado de esta guerra: los cascos blancos de “Con mis hijos no te metas”, siempre alertas a cualquier posibilidad de triunfo de las huestes “regresistas”.