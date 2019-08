Barata Revela al equipo especial: “YO SÉ que hay muchos pagos ilegales Más”

garganta profunda. El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú entre 2001-2012 (gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala) entregó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez 2 mil folios que incluye evidencia sobre casos desconocidos de coimas a exfuncionarios públicos y privados.

Sao Paulo, Brasil.

Una vez concluida la agotadora jornada de casi 12 horas de interrogatorio en la Procuraduría local de esta ciudad brasileña, Jorge Barata comentó fuera de actas a los fiscales presentes: “Yo sé que hay muchos pagos ilegales más”, lo que llamó la atención de las autoridades.

Barata respondió a todas las preguntas de los fiscales, y fue muy minucioso en las respuestas, además respaldó sus afirmaciones en documentación obtenida de los sistemas secretos de Odebrecht en los que registraba las coimas, y que eran conocidos como Drousys y My Web Day.

“Hay varios pagos más, pero no me voy arriesgar a decir nada hasta no tener el respaldo de los documentos que se están buscando, por ejemplo, en el sistema Drousys”, comentó Jorge Barata, de acuerdo con fuentes de La República relacionadas con la investigación del Caso Lava Jato.

Durante el encuentro entre Barata y los fiscales en Sao Paulo, el exsuperintendente de Odebrecht proporcionó 2 mil folios, de los 4 mil que había prometido suministrar al Equipo Especial. La información permitirá poner al descubierto más pagos ilícitos que la constructora brasileña efectuó con la finalidad de obtener la adjudicación de obras públicas, comprar a árbitros para que fallen a su favor en disputas con entidasdes públicas, contratación de “lobbistas” para influir sobre autoridades que toman decisiones sobre contrataciones, etc.

“Hay muchísima información. Barata habló de 4 mil folios pero solo han entregado 2 mil”, dijeron las fuentes: “Es información particularmente relacionada con licitaciones en diferentes gobiernos (Toledo, García, Humala), y pronto se iniciarán los procesos de verificación y contrastación. Esto significa que se abrirán más investigaciones. Esto ha sido posible al acuerdo de colaboración”, mencionaron las fuentes.

La dificultad de la obtención de información incriminatoria, explica por qué en un principio Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mamerí y Ricardo Boleira, entre otros ex altos ejecutivos de la constructora, no dieron cuenta a las autoridades de todos los casos de pagos ilícitos. Por ejemplo, respecto al Gasoducto del Sur.

“Barata y Boleira en un primer contacto con el fiscal Hamilton Castro, en el mes de noviembre del 2016, claramente les dijo que solamente hablarían de lo que estaba en condiciones de poder probar con documentos. En esa oportunidad ellos no tenían acceso al servidor Drousys ni My Web Day. Ese servidor recién llega a Brasil a fines del 2017 y principios del 2018. Cada pesquisa del sistema es muy complicada debido a la cantidad de información. Son más de 45 tirabais”, explicaron las fuentes de La República.

De largo aliento

Odebrecht dice que el soporte documentario es progresivo debido a que la empresa poco a poco va incorporando las búsquedas requeridas no solo del Perú sino de otros países y, también, por supuesto, de las autoridades de Brasil.

Inclusive ha habido choque de interpretaciones jurídicas. Por ejemplo, cuando las autoridades peruanas hicieron una consulta sobre un pago, respondieron que se trataba de un caso privado.

“Entonces se les explicó que dicho pago tenía incidencia en el caso del Gasoducto del Sur. Ellos decían que si tú le pagas a un competidor eso no es delito. Ellos decían que no era delito. Pero quien califica eso no es Odebrecht sino el Ministerio Público. Entonces, a partir de ese momento comenzaron a entregar más información sobre los presuntos pagos ilícitos en relación al Gasoducto del Sur que se desconocían. Desde noviembre del 2016 hasta la fecha, Odebrecht ha entregado muchísima información progresivamente”, explicaron las fuentes de este diario.

Evidencia que faltaba

En la jornada del martes en Sao Paulo, Barata documentó los US$ 500 mil que Odebrecht abonó a la campaña de Keiko Fujimori en 2011 para la primera vuelta. Como se sabe, Marcelo Odebrecht aceptó “aumentar” US$ 500 mil más para la aspirante del partido naranja, para la segunda vuelta, que en esta ocasión Barata entregó en efectivo a Jaime Yoshiyama Tanaka.

Estos pagos se conocían, pero esta vez lo que dijo Barata tuvo un agregado relevante. “Dentro de la investigación, sin duda lo dicho incorpora un elemento adicional que demuestra que, efectivamente, el pago se produjo y existe una evidencia documentaria de ello. Tiene un valor muy importante, ya que se debe tomar en cuenta que la contraparte (Keiko Fujimori) niega el aporte”, argumentaron las fuentes consultadas.

A continuación, las fuentes relacionadas con Lava Jato valoraron lo manifestado por Jorge Barata y Ricardo Boleira, caso por caso:

*César Villanueva Arévalo: “No está investigado por el caso de la carretera de San José de Sisa (San Martín), pero con lo revelado por los exdirectivos de Odebrecht su situación jurídica va a cambiar definitivamente”.

*Martín Bustamante Castro: “Está evidenciado que recibió dinero. Lo que está probado es que recibió más de medio millón de dólares y Odebrecht utilizó varios codinomes (seudónimos) para él”.

*Félix Moreno Caballero: “Se habló de la identificación del codinome ‘Navío’, que le corresponde al ex gobernador del Callao. Y otro relacionado con Valdemir Garreta. Se dijo que Garreta había recibido 2 millones 400 mil dólares para asesorar la campaña de Félix Moreno pero en realidad parece que se entiende que Garreta se quedó con los 2 millones y Moreno con 400 mil líquido. Es lo que se presume. Siempre dijo que no se había quedado con nada. Pero ahora hay una evidencia que se ha quedado con 400 mil dólares, de acuerdo con el sistema documentario de Drousys que entregó Odebrecht”.

*Susana Villarán y José Miguel Castro: “Cuando ella era funcionaria pública, para sostenerse en el cargo, le cobraron a Odebrecht una determinada cantidad de dinero para la campaña contra la revocatoria”.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Barata, existe otro grupo de periodistas y una una organización no gubernamental (ONG) que recibieron dinero de la Caja 2. También hay otros que han facturado y recibieron de fondos legales.

Barata manifestó que Odebrecht recurría a periodistas o comunicadores –en realidad, “lobbistas mediáticos”– para influenciar sobre proyectos de obras públicas en los que estaba interesada la empresa. También para presionar a determinados organismos o entidades públicas para que tuvieran una posición favorable a la brasileña. “Tarde o temprano, se conocerán las identidades de todos”, señaló Barata.❖

