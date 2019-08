“ El adelanto de elecciones, sin ser un escenario ideal, es la única salida al entrampamiento. Nuestro país necesita reformas”.

Julio Guzmán. Excandidato presidencial

Podría acceder A un ABOGADO DE OFICIO

Juez define defensa de Toledo

Hoy miércoles, el juez estadounidense Thomas S. Hixson, que lleva el caso de la extradición de Alejandro Toledo, dirigirá una audiencia para determinar si el expresidente accede o no a un abogado de oficio. La decisión del magistrado federal dependerá de la información financiera y los recursos actuales del exmandatario.

a un año como gobernador de Cajamarca

Mesías Guevara evalúa gestión

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, anunció que este viernes dará una conferencia de prensa en la que evaluará su primer año al mando de dicha región. El también presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se mostró optimista con el recuento que ofrecerá en su ciudad.

Reemplazará a Humberto morales

Cevallos, nuevo vocero del FA

El congresista Hernando Cevallos fue designado como vocero de la bancada del Frente Amplio en reemplazo de Humberto Morales. Wilbert Rozas será vocero alterno con Zacarías Lapa. Pediatra, Cevallos llegó al Congreso representando a la región Piura.

En nuevo Perú tras sentencia a Cerrón

Se enfría alianza con Perú Libre

La reciente sentencia por delitos de corrupción contra el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, habría enfriado el acercamiento entre su grupo político, Perú Libre, y el movimiento Nuevo Perú, cuyos miembros, de momento, sostienen opiniones divididas.

Un poquito de falta de memoria

“¿Lo disuelve? Eso no puede ser”

En un programa televisivo, la congresista Luz Salgado contó que le habían dicho a Del Solar que “el presidente no puede reelegirse... porque estaría en contra de la Constitución". Y también preguntó: "¿Qué pasaría si a un presidente no le gusta el Congreso? ¿Lo disuelve? Eso no puede ser”... Preguntas que recién ahora se hace. Increíble.