Pese a que la propuesta de Martín Vizcarra (aún) no cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria, varios han decidido adelantar la discusión en torno a los perfiles de aquellos personajes presidenciables. Claro está, no todos lograrían postular al 2020 y algunos quizá no lleguen en libertad al 2021. Cada día puede ser una sorpresa en nuestra variopinta política local.

Ya hemos visto al primer caído: Vladimir Cerrón, sentenciado en primera instancia por el delito contra la administración pública, en concreto, por haberse aprovechado indebidamente del cargo cuando era gobernador, entre los años 2011 y 2014. Por ahora, lo poco que se sabe del líder del partido Perú Libre es que no piensa ponerse a derecho, o al menos eso han informado sus voceros.

Lo cierto es que hay otros personajes que se dividen el voto del espectro progresista o de izquierda. De hecho, se dice que Gregorio Santos iba a ser el candidato del partido de Cerrón mientras este continuara como gobernador regional.

Por otro lado, el Frente Amplio, con Marco Arana a la cabeza, estaría ya en campaña. Finalmente, Verónika Mendoza, quien busca hallarse en alguno de los partidos aunque, en realidad, son inscripciones que se venden como vientre de alquiler la que podrían ofrecérsele.

Hay muchas otras posibilidades fuera de la izquierda: desde Julio Guzmán, hasta la mismísima Keiko Fujimori que aún no cuenta con sentencia. Sin embargo, poco podemos hablar de los “presidenciables” mientras no se decida el adelanto de elecciones y mientras las reglas de juego no estén claras; hasta que se envíen las autógrafas de las reformas aprobadas al Ejecutivo y se ratifique lo acordado.

La diferencia no es poca en cuanto a las reformas aprobadas, en especial, para quienes decidan buscar una inscripción propia. Antes, inscribir un partido nacional implicaba recolectar alrededor de 800 mil firmas. Ahora, eliminado ese requisito, lo importante sería contar con un padrón de al menos 24 mil afiliados (el 0.1% de ciudadanos que votaron en las últimas elecciones).

De adelantarse el proceso, la reforma indica hasta ahora un requisito de un año mínimo de militancia en el partido que postule. Nuevo Perú no tiene inscripción y si Mendoza decidiese mandarse en el 2020 por otro partido le sería legalmente imposible.

Cronograma ajustado pero aún pueden hacerse modificaciones y/o salvedades. Mientras tanto, los “presidenciables” siguen en la incertidumbre.